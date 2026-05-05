تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التفاوض لاسقاط الفتنة الداخلية

Lebanon 24
05-05-2026 | 22:44
A-
A+
التفاوض لاسقاط الفتنة الداخلية
التفاوض لاسقاط الفتنة الداخلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت روزانا بو منصف في" النهار": بناء على الفيتو الذي يختصر الطائفة الشيعية، فإنه ينجح في حشر أركان الدولة ودفعهم إلى موقع دفاعي للاستمرار في التأكيد والدفاع عن حق لبنان في التفاوض المباشر وتبريره على أنه السبيل الوحيد المتاح الذي غدا متاحاً للبنان لا سيما بعد التراجع الدراماتيكي لقوة الحزب، في حال كان ذلك خياراً، وهو لم يكن كذلك للدولة اللبنانية، لكن من غير المرجح أن ينجح في منعها عن ذلك في مرحلة استنزاف ميداني قاتل في الجنوب يعجز عن تعويضه أقله في المستقبل المنظور وخسائر كارثية لم تقدر بعد جدياً. ومع أنه ليس واضحاً كلياً حتى الآن مدى الضعف الذي أصاب الحزب مجدداً نتيجة الضربات الإسرائيلية القاتلة والخسائر التي مني بها لا سيما على خلفية تقديرات سابقة لم تتمتع بالصدقية سواء من جانب إسرائيل التي يستند إليها الإعلام العالمي لبناء تقديراته، لكن في الطريق إلى انتظار مفاوضات إسلام آباد حتى تأتي ثمارها أقله وفق ما يطمح غليه الحزب، سقطت ورقة التهديد بالحرب الأهلية أو الفتنة الداخلية بعد نماذج ميدانية مهددة بالفوضى.
في تقويم مراقبين ديبلوماسيين، لم يتبقَ لـ إيران أوراق قوية تشكلها أذرعها في المنطقة أقله في الوقت الراهن، من الرهان على الحوثيين لتعطيل الملاحة في باب المندب وصولاً إلى العراق والترحيب الأميركي الحار برئيس حكومة جديد وجه إليه ترامب دعوة فورية لزيارة البيت الأبيض وسط ارتباك أحدثه لدى الفصائل العراقية الموالية لإيران فيما المطلوب نزع سلاحها، حتى لو بقيت ورقة "حزب الله" هي الأقوى وربما تستمر قابلة للاستثمار لاحقاً بالنسبة إليها. إذ إن توقع أن تتخلى إيران عن الحزب في الواقع يعني ضرورة تغيير أساسي في طبيعة النظام الإيراني، وهذا صعب في المدى المنظور. لكن تزداد الخسارة على ضوء ارتفاع الكلفة وتضعف الورقة إلى درجة قد يصعب استثمارها لا سيما إذا نجح رئيس الجمهورية في إقناع الجانب الأميركي بآلية تمهيدية تطلق التفاوض وتوفر أوراقاً للبنان قبل أي لقاء محتمل لا بد منه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وأرجأه رئيس الجمهورية إلى ما بعد اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل يحاكي ما يشترطه الثنائي الشيعي، ولو أنه مطلب لبنان أصلاً كشرط ضروري لمفاوضات جادة تنجح بضمان وفاق وطني حولها.
 
يدعم كثر ذلك على قاعدة أن لبنان يحدد شروطه بوضوح وعلى نحو علني ومدى استعداده الإيجابي وتوقعاته، ومن واجبه ذلك كي لا يتيح فرصة لمن يسعى إلى تقويض مكانة الدولة في الداخل أو الخارج. إذ ثمة حاجة إلى نزع بعض الفتائل في رأي البعض، ولو أن منطق البعض الآخر أن لبنان هو من يحتاج إلى الراعي الأميركي وهذا الأخير لديه أسلوبه ومقارباته غير التقليدية التي يتعين على لبنان القبول بها ما دام لا بديل لديه عنه ولانتزاعه من براثن إيران. وفي وقت يظهر رئيس الجمهورية أنه يقدر الفرصة التي تتاح للبنان أن يكون محط اهتمام الرئيس الأميركي وتوافر فرصة يجب اغتنامها وقد لا تتوافر بعد حين، فإن التوازن الدقيق للأمور قد يمنح لبنان الجسر الذي يحتاج إليه لعبور المأزق الكبير الذي يهدد وجود الدولة. ويحتاج ذلك إلى تعاون واشنطن وتفهمها والضغط على إسرائيل للتعاون أيضاً بما لا يخدم إيران كذلك. لكنه يحتاج أيضاً إلى الجرأة والإقدام وعدم التهاون أو الخوف في ظل معطيات واقعية تتجاوز التهديدات أو المواقف العلنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من هو المستفيد من تحرّيك جمر الفتنة الداخلية
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بين احتواء الفتنة وضغوط الجنوب.. التفاوض معلّق على وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام حاسم من عون.. ماذا قال عن التفاوض والفتنة في لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الباكستاني يبحث مع سفيرة واشنطن بإسلام آباد جهود ومسار التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:21:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:35 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:34 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:07 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
00:35 | 2026-05-06
Lebanon24
23:34 | 2026-05-05
Lebanon24
23:30 | 2026-05-05
Lebanon24
23:23 | 2026-05-05
Lebanon24
23:07 | 2026-05-05
Lebanon24
23:06 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24