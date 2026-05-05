تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"المبادرة الفرنسيّة - المصريّة" لإدارة التهدئة المؤقّتة جنوبا

Lebanon 24
05-05-2026 | 23:07
A-
A+
المبادرة الفرنسيّة - المصريّة لإدارة التهدئة المؤقّتة جنوبا
المبادرة الفرنسيّة - المصريّة لإدارة التهدئة المؤقّتة جنوبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": لال يبدو الجنوب اللبناني حالياً داخلاً بالفعل في مرحلة المفاوضات التمهيدية الحاصلة في واشنطن. وتتقاطع هذه المساحة بين إرادات متناقضة عدّة: رغبة أوروبية في تثبيت الإستقرار، مقاربة مصرية تميل إلى إدارة الصراع بدل حسمه، نيّة "إسرائيلية" في استكمال الاعتداءات وجرف المنازل، وسقف أميركي لا يزال يصرّ على أنّ أي تسوية نهائية، يجب أن تمرّ عبر تفاوض مباشر برعايته.
وسط هذا التشابك، تبرز ما يُعرف اليوم بـ "المبادرة الفرنسيةالمصرية"، وهي وفق مصادر سياسية مطّلعة، ليست اتفاقاً مكتوباً أو خطة نهائية، بل إطار سياسي مشترك يهدف إلى منع انهيار الوضع في الجنوب، وإدارة التهدئة تدريجياً، بدل الذهاب إلى تسوية شاملة فورية.
ما هي المبادرة الفرنسية – المصرية فعلياً؟ بحسب المصادر نفسها، تقوم المبادرةعلى فكرة مركزية واحدة ، هي تحويل وقف إطلاق النار الهشّ إلى "استقرارمُدار" يمنع العودة إلى الحرب الشاملة، من دون الدخول في تسوية نهائيةحالياً. وهي بهذا المعنى ليست اتفاق سلام، بل آلية إدارة صراع طويلة الأمدتُبنى على خطوات متدرّجة ومتشابكة.
ويستند الهيكل الأساسي للمبادرة على بنود عدّة أبرزها:
1- تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الانهيار، ويشمل الحفاظ على التهدئة القائمة جنوب لبنان.
2- إعادة تفعيل القرار 1701 بصيغة موسّعة، ما يعني تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، توسيع دور قوات "اليونيفيل" في المراقبة، إنشاء آلية متابعة دولية أكثر صرامة، وتقليص الفراغ الأمني الذي يفتح الباب أمام التصعيد.
أمّا المقاربة المصرية، فترتكز على "التجميد بدل الحلّ". وضمن هذا الإطار المشترك، تعود المقاربة المصرية المطوّرة، وفق المصادر السياسية، لتأخذ طابعاً تنفيذياً أكثر وضوحاً، عبر طرح وفد أمني مصري زيارة متزامنة إلى بيروت و"تلّأبيب"، حاملاً تصوّراً يقوم على مبدأ "الخطوات المتزامنة" ويعيد الطرح الإعتبارإلى فكرة تجميد استخدام سلاح حزب الله شمال الليطاني لفترة زمنية محدّدة،بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية من الطرفين. على أن يترافق ذلك مع بدءانسحاب "إسرائيل" تدريجياً من الأراضي اللبنانية الى النقاط الخمس المحتلّة،وصولاً إلى خط الحدود الدولية.
وفي ما يتعلّق بإعادة الإعمار، يدرجها المقترح المصري للمرة الأولى ضمن "سلة الحلّ" وليس كمرحلة لاحقة فقط، على أن ترتبط بآلية تنفيذ عربية – إقليمية – دولية، مع احتمال إشراف أو رعاية من الأمم المتحدة.
وعن المسار التفاوضي، تقترح القاهرة وفق المصادر السياسية المطلعة، أن تُستكمل أي تهدئة عبر استضافة جولات تفاوض مباشر بين لبنان و"إسرائيل" في شرم الشيخ، بمشاركة أميركية وضمانة عربية. على أن تُترك النقاط الحدودية المختلف عليها لمسار تفاوضي لاحق.
ماذا عن فرنسا ودورها داخل المبادرة، توضح المصادر نفسها، بأنّ باريس تتحرّك ضمن مقاربة مكمّلة للطرح المصري، لكنها مختلفة في الأدوات، إذ تركز على:
• إعادة تثبيت القرار 1701 كمرجعية دولية أساسية.
• دعم الجيش اللبناني كركيزة أمنية جنوبية.
• تعزيز دور "اليونيفيل" في المراقبة والاحتواء.
• منع تكريس واقع أمني جديد على الحدود.
• الدفع نحو "ترتيب أمني مستقر" بدل هدنة مؤقتة.
أمّا العامل الحاسم فيبقى في واشنطن، حيث يتمسّك الموقف الأميركي، بحسب المصادر المطلعة، بأولوية مسار التفاوض المباشر بين لبنان و"إسرائيل"، وبرفض تحويل المبادرة إلى بديل كامل عن المسار الأميركي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية: المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل في جنوب لبنان "مؤقتة"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بيروت تنتظر مبادرة مصرية وفرنسية جديدة وعون على موقفه الرافض للقاء نتنياهو
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد لقاء واشنطن...هل تفعّل المبادرة المصرية؟
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المبادرة الفرنسية مجمّدة لغياب التجاوب الدولي
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 08:25:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

إسرائيل

المصرية

واشنطن

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:35 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:34 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:23 | 2026-05-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-05-06
Lebanon24
00:35 | 2026-05-06
Lebanon24
23:34 | 2026-05-05
Lebanon24
23:30 | 2026-05-05
Lebanon24
23:23 | 2026-05-05
Lebanon24
23:06 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24