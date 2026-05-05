تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
في ذكرى الشهداء.. عون: التضحيات التي بُذلت لن تذهب سدى
Lebanon 24
05-05-2026
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لمناسبة السادس من ايار، ذكرى
الشهداء
، قال رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
: في السادس من أيار، يقف
لبنان
بأسره، من أقصى شماله إلى عمق جنوبه، وقفةَ إجلالٍ ووفاء أمام أرواحٍ بذلت
الغالي
والنفيس ليبقى لنا وطن. إن ذكرى الشهداء ليست مجرد محطةٍ في الروزنامة، بل هي تجديدٌ للعهد بأن التضحيات التي بُذلت لن تذهب سدى.
وتابع: نحيي هذه المناسبة اليوم، ووطننا يواجه عواصف وتحديات جسيمة. فالحرب الدائرة تركت جراحاً عميقة في وجداننا، وأسقطت
شهداء
غالين ستبقى أسماؤهم منارةً في تاريخنا المعاصر.
وأضاف: وفي يوم الشهيد، نخص بالذكر شهداء الصحافة والإعلام. إننا ننظر بفخرٍ واعتزاز إلى الشجاعة التي أبداها إعلامنا اللبناني في مواكبة الأحداث الراهنة. لقد ارتقى من الاعلاميين شهداء أبوا إلا أن ينقلوا بالصوت والصورة حقيقة ما يجري، فدفعوا حياتهم ثمناً لرسالةٍ مقدسة. إن دماء الإعلاميين التي سالت في الميدان هي شاهدٌ حيّ على أن الكلمة في لبنان لا تُهزم، وأن حرية التعبير، التي نريدها حرية مسؤولة وعادلة، هي ركيزة وجودنا التي سنحميها بكل ما أوتينا من قوة.
وقال: إن دماء الشهداء، عسكريين ومدنيين وإعلاميين، تضعنا أمام مسؤولية تاريخية. وبصفتي رئيساً للجمهورية، أؤكد أن أولويتنا هي صون وحدة هذا الوطن، وحماية سيادته، والعمل على إنهاء المعاناة التي يرزح تحتها شعبنا. إن الوفاء للشهداء يكون ببناء دولةٍ قوية، عادلة، وقادرة على حماية أبنائها.
وختم: باسم لبنان، احيي عائلات الشهداء الصابرة، ونعاهد بأن يبقى لبنان وطناً للحرية والكرامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاملون في الإعلام المرئي والمسموع: دماء شعيب وفتوني لن تذهب سدى!
Lebanon 24
العاملون في الإعلام المرئي والمسموع: دماء شعيب وفتوني لن تذهب سدى!
06/05/2026 08:26:01
06/05/2026 08:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: دعم إيران لحلفائها على مدار السنين كلفها تريليون دولار وهذه الأموال ذهبت سدى
Lebanon 24
نتنياهو: دعم إيران لحلفائها على مدار السنين كلفها تريليون دولار وهذه الأموال ذهبت سدى
06/05/2026 08:26:01
06/05/2026 08:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب لـ ABC: فانس لن يذهب إلى باكستان لأسباب أمنية
Lebanon 24
ترامب لـ ABC: فانس لن يذهب إلى باكستان لأسباب أمنية
06/05/2026 08:26:01
06/05/2026 08:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش لعائلات الشهداء: تضحيات أبنائكم منارة لنا وعملياتنا مستمرة رغم المخاطر
Lebanon 24
خريش لعائلات الشهداء: تضحيات أبنائكم منارة لنا وعملياتنا مستمرة رغم المخاطر
06/05/2026 08:26:01
06/05/2026 08:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
جوزاف عون
الجمهوري
الشهداء
جمهورية
في ذكر
الغالي
الصحاف
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجولة الثالثة من "مفاوضات واشنطن" الى الاسبوع المقبل و"اصدقاء لبنان" يتحركون دعما لموقف عون
Lebanon 24
الجولة الثالثة من "مفاوضات واشنطن" الى الاسبوع المقبل و"اصدقاء لبنان" يتحركون دعما لموقف عون
01:15 | 2026-05-06
06/05/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: إلى متى سيبقى قانون العفو مسار تفاوض وتفاوض مضاد؟
Lebanon 24
جنبلاط: إلى متى سيبقى قانون العفو مسار تفاوض وتفاوض مضاد؟
00:35 | 2026-05-06
06/05/2026 12:35:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بناءً على طلب كاتس.. إسرائيل تمدد "حالة الطوارئ" في الجبهة الداخلية حتى هذا التاريخ
Lebanon 24
بناءً على طلب كاتس.. إسرائيل تمدد "حالة الطوارئ" في الجبهة الداخلية حتى هذا التاريخ
23:34 | 2026-05-05
05/05/2026 11:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: التوصل لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل قابل للتحقيق في وقت قريب
Lebanon 24
روبيو: التوصل لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل قابل للتحقيق في وقت قريب
23:23 | 2026-05-05
05/05/2026 11:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"المبادرة الفرنسيّة - المصريّة" لإدارة التهدئة المؤقّتة جنوبا
Lebanon 24
"المبادرة الفرنسيّة - المصريّة" لإدارة التهدئة المؤقّتة جنوبا
23:07 | 2026-05-05
05/05/2026 11:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
أمطار أيار.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
03:00 | 2026-05-05
05/05/2026 03:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
07:37 | 2026-05-05
05/05/2026 07:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
Lebanon 24
إعادة أموال صغار المودعين.. قريبا؟
05:15 | 2026-05-05
05/05/2026 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
08:16 | 2026-05-05
05/05/2026 08:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
في ساحل علما.. عثر على حقيبة تحوي 110 ألف دولار وشعبة المعلومات توقفه
Lebanon 24
في ساحل علما.. عثر على حقيبة تحوي 110 ألف دولار وشعبة المعلومات توقفه
03:23 | 2026-05-05
05/05/2026 03:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2026-05-06
الجولة الثالثة من "مفاوضات واشنطن" الى الاسبوع المقبل و"اصدقاء لبنان" يتحركون دعما لموقف عون
00:35 | 2026-05-06
جنبلاط: إلى متى سيبقى قانون العفو مسار تفاوض وتفاوض مضاد؟
23:34 | 2026-05-05
بناءً على طلب كاتس.. إسرائيل تمدد "حالة الطوارئ" في الجبهة الداخلية حتى هذا التاريخ
23:23 | 2026-05-05
روبيو: التوصل لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل قابل للتحقيق في وقت قريب
23:07 | 2026-05-05
"المبادرة الفرنسيّة - المصريّة" لإدارة التهدئة المؤقّتة جنوبا
23:06 | 2026-05-05
المفاوضات بين الستاتيكو والسقوط.. وتأهب لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
06/05/2026 08:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
06/05/2026 08:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
06/05/2026 08:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24