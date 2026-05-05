بناءً على طلب كاتس.. إسرائيل تمدد "حالة الطوارئ" في الجبهة الداخلية حتى هذا التاريخ

في ضوء التطورات الأمنية التي تشهدها منطقة ، وافقت الحكومة مساء أمس الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في حتى 19 أيار الجاري، بناءً على طلب يسرائيل كاتس.



وذكر موقع "واللا" ان قرار تمديد حالة الطوارئ جاء خلال استطلاع رأي هاتفي لأعضاء الحكومة الإسرائيلية.



ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسة الدفاعية وقيادة الداخلية من مواصلة ممارسة صلاحيات خاصة، بما في ذلك إصدار توجيهات وقيود على الجمهور عند الضرورة، وفقا للتطورات على أرض الواقع.



ووفق ما أورد موقع "واللا"، فإن رئيس الإسرائيلية إيال زامير، قال أمس الثلاثاء: "قواتنا منتشرة حاليا في جميع القطاعات، تقاتل ومستعدة للاستجابة الفورية لأي سيناريو، قريبا كان أم بعيدا".



وأكد زامير أن "الجيش في حالة تأهب قصوى. نراقب عن كثب الأحداث في . ونحن على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل".



وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، بأن والولايات المتحدة تنسقان جهودهما لمواجهة احتمال تجدد القتال مع .



Advertisement