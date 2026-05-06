تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضغوط متصاعدة على الرئيس عون.. القرار مصيري للعهد

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 03:00
A-
A+
ضغوط متصاعدة على الرئيس عون.. القرار مصيري للعهد
ضغوط متصاعدة على الرئيس عون.. القرار مصيري للعهد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يزال رئيس الجمهورية جوزيف عون يحاول السير بين النقاط الدقيقة في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا التي تمر بها البلاد، حيث تتقاطع الضغوط الداخلية مع حسابات الخارج بشكل غير مسبوق.

الرئيس الذي يسعى إلى الحفاظ على توازن دقيق في مواقفه، يبدو اليوم أمام اختبار صعب قد لا يملك ترف المناورة فيه لفترة طويلة، خصوصًا مع اقتراب استحقاق زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

في العلن، يكرر الرئيس عون رفضه اي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واضعًا هذا الملف في خانة الخطوط الحمراء. إلا أن المعطيات السياسية تشير إلى أن الأمور قد لا تبقى تحت السيطرة، خاصة إذا ما وجد نفسه داخل البيت الأبيض، حيث ثقل القرار الأميركي وحسابات الرئيس دونالد ترامب قد تفرض واقعًا مختلفًا.

في مثل هذه اللحظة، قد تتحول الزيارة من خطوة دبلوماسية محسوبة إلى اختبار قاسٍ للقدرة على الصمود أمام الضغوطات.
المعضلة الأساسية تكمن في أن مجرد وجود عون في واشنطن سيضعه تحت تأثير مباشر للضغوط الأميركية، ما قد يفتح الباب أمام سيناريو فرض لقاء مع نتنياهو، سواء بشكل مباشر أو عبر ترتيبات غير معلنة.

وفي حال حصل ذلك، فإن لبنان سيكون أمام منعطف خطير، إذ إن تداعيات هكذا خطوة لن تبقى في الإطار السياسي الضيق، بل ستتدحرج سريعًا نحو أزمة داخلية واسعة.

النتيجة المتوقعة في هذا السيناريو هي دخول البلاد في أزمة سياسية حادة، تترافق مع توتر مجتمعي واضح، في ظل الانقسام الحاد حول أي شكل من أشكال التطبيع أو التواصل مع إسرائيل. وحتى في أفضل الأحوال، قد يتم تأجيل الانفجار الداخلي إلى ما بعد انتهاء الحرب الدائرة في المنطقة، إلا أن الصدام سيبقى حتميًا، لأن تداعيات الحدث ستظل قائمة ومؤثرة.

الموضوع ليس تفصيلًا، بل هو أزمة قرار مصيري، تبدو خياراته محدودة للغاية. فالرئيس عون الذي يصر على استقلالية القرار الذي يتخذه، قد يجد نفسه امام المزيد من الضغوط، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع تطورات إقليمية أكبر.

في هذا السياق، يأتي الحديث عن تقدم في الحوار الأميركي الإيراني، بحسب معطيات متقاطعة، ليضيف طبقة جديدة من التعقيد. فإذا كانت المنطقة تتجه نحو تسويات متسارعة، فإن لبنان سيكون حتمًا جزءًا من هذه الترتيبات، سواء أراد ذلك أم لا.

من هنا، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات، بين تسويات تُفرض من الخارج، أو انفجارات داخلية يصعب احتواؤها، فيما يقف الرئيس عون في قلب هذا المشهد، محاولًا تأجيل لحظة الحسم قدر الإمكان.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب يسعى لعقد لقاء مع إيران وسط ضغوط دولية وتوتر متصاعد
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: نشيد بقرار الرئيس جوزاف عون حظر الأنشطة العسكرية لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: المفاوضات مؤشر إلى استعادة قرار الحكومة في تقرير مصير البلاد
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في الذكرى الـ13 لتغييب المطرانين يوحنا إبراهيم وبولس اليازجي: نسعى دائماً للكشف عن مصيرهما
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:03:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الرئيس عون

الإسرائيلي

الإيراني

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06
Lebanon24
05:25 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24