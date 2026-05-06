انذار اسرائيلي عاجل الى سكان عدد من القرى الجنوبية

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: كوثرية السياد, الغسانية, مزرعة الداودية, بدياس, ريحان, زلاية, البازورية, حاروف, حبوش, انصارية, قلاويه, دير الزهراني
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده… pic.twitter.com/bp3nesNFQw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 6, 2026
