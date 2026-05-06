انذار اسرائيلي عاجل الى سكان عدد من القرى الجنوبية

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: كوثرية السياد, الغسانية, مزرعة الداودية, بدياس, ريحان, زلاية, البازورية, حاروف, حبوش, انصارية, قلاويه, دير



🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده… pic.twitter.com/bp3nesNFQw — (@AvichayAdraee) May 6, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلاً الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: كوثرية السياد, الغسانية, مزرعة الداودية, بدياس, ريحان, زلاية, , حاروف, , انصارية, قلاويه,واعتبر انه في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم، فحرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.واضاف: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!