الراعي: نغفر لهم وندعوهم للعودة إلى الوطن والأخلاق الحميدة والإنسانية المقدسة

أحيت المرنّمة داليا فريفر، منسّقة مكتب رعوية الأشخاص ذوي الإعاقة، أمسية مريمية بعنوان "إلى أمي"، برعاية وحضور البطريرك ، وذلك في كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة". وحضر الاحتفال وزير الإعلام بول مرقص، إلى جانب لفيف من الأساقفة والكهنة والراهبات، وعدد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية وإعلامية ونقابية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات ومكاتب الدوائر البطريركية، وحشد من المؤمنين.





وفي ختام الأمسية، كان للراعي كلمة شكر للمرنمة داليا وكل من عاونها لإنجاح هذه الأمسية المريمية التي اعتبرها "وقفة ضمير وصلاة تجاه كل أمّ أمام تضحياتها على مثال أمنا السماوية"، مشيرًا إلى القول المأثور:" وجه أمي، وجه أمتي وأضاف عليه: وجه أمّنا السماوية هو وجه كنيستنا"، وقال:"ان هذه الأمسية قد أدخلتنا بشهر أيار المريمي الذي فيه نكرم أمنا مريم التي ترافقنا في كل ظروف الحياة الصعبة وترافق وطننا والعالم".





وبالنسبة إلى كل ما يحصل من تهجم وتطاول قال "بروح أبوية": "لنا معلم واحد هو المسيح وكلامه ليس مجرد كلام، إنه دستور عيش كل ، يعلمنا الرب يسوع أن نغفر ونسامح كما فعل من على لصالبيه بقوله: إغفر لهم يا أبت لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون! وأيضًا على مثال الشهيد الأول في كنيستنا مار اسطفانوس الذي ناجى الرب عن قاتليه بقوله: يا ربي لا تحسب لهم هذه الخطيئة، فبالحقيقة أنا حزين عليم وليس منهم، حزين على أخلاقهم ونظرتهم لنا ولتدنيس مقدساتنا باستخفاف عبر منصات التواصل الاجتماعي، آسف عليهم وعلى شعورهم حيالنا وجل ما نسهر عليه هو كرامة الإنسان والوطن والعيش المشترك الآمن ولكن وضعهم لا يبشر بالخير ولا يضمن قدسية العيش المشترك وهو قيمة الميثاق".



وختم" نغفر لهم وندعوهم للعودة إلى الوطن والأخلاق الحميدة والإنسانية المقدسة ونكلهم لشفاعة أمنا مريم العذراء في هذا الشهر المبارك".

