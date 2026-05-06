عن مهمة "اليونيفيل" في لبنان... ماذا قال الرئيس الإيطالي؟

قال الرئيس سيرجيو ماتاريلا إن "مهمة قوة الموقتة في "اليونيفيل" تمثل آخر أداة ميدانية متاحة أمام لدفع نحو حل سلمي للأزمة ".



وأشاد بـ "صمود الجنود الإيطاليين العاملين ضمنها في ظروف أمنية شديدة التعقيد".



وأعلن ماتاريلا، خلال استقباله في قصر كويرينالي الرئاسي رئيس أركان الجيش الإيطالي وعددًا من ممثلي القوات المسلحة لمناسبة الذكرى الـ 165 لتأسيس الجيش، أن "الأنظار تتجه إلى لواء ساساري المنخرط في قيادة مهمة اليونيفيل، إلى جانب الأفراد المشاركين في برامج التدريب والدعم للقوات المسلحة ". وذكر أن " الجنود الإيطاليين ينفذون مع نظرائهم من بقية الوحدات الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، مهمة سلام دقيقة في ظروف صعبة للغاية".



وعقد الإيطالي جويدو كروسيتو اجتماعًا مع وكيل لعمليات السلام جان-بيير لاكروا، حيث تركزت المباحثات على دور بعثات الأمم المتحدة، وخصوصًا في .



ولفت كروسيتو إلى أن " اللقاء تناول أهمية مهمة اليونيفيل في ظل بيئة أمنية تزداد هشاشة"، مشدداً على "ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان، والعمل على دعم الاستقرار وتعزيز مسار الحوار وتنفيذ قرار 1701 بشكل كامل، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي. وناقش الجانبان احتمال تمديد ولاية المهمة إلى ما بعد 31 كانون الأول، مع دراسة إمكان تعزيزها، بما في ذلك من خلال قواعد اشتباك تتناسب مع التطورات الميدانية، إلى جانب دعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية".



وأكد كروسيتو "أهمية الحفاظ على وجود متعدد الجنسيات في جنوب لبنان، وذلك استنادًا إلى المعطيات الميدانية والدروس المستفادة، وفق مقاربة تنطلق من الواقع العملي". وتطرق إلى استعادة دور الأمم المتحدة كركيزة للأمن الدولي، مشيرًا إلى أنها تظل مسألة محورية، بما يشمل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدًا "ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والعمل على بلورة حلول ديبلوماسية".

