في بئر حسن.. مطلوب خطير في قبضة شعبة المعلومات

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي انه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم في جميع المناطق ، ولا سيّما عمليات السلب بقوة السلاح، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب مسلّحة في عدد من مناطق ، أقدم في بعضها على طعن ضحاياه.



على أثر ذلك، أُعطيت الأوامر للقطعات المختصّة للقيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية اللازمة لتحديد هويته وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:



-ح. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)



وهو من أصحاب السوابق بجرائم السلب، ومطلوب بموجب مذكرات عدلية بجرائم سلب، ومخدرات، وطعن، وحيازة أسلحة، والتورّط في إشكالات، وإطلاق النار، بما في ذلك إطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية بتاريخ 17-04-2026، على خلفية دخول “وقف إطلاق النار” حيّز التنفيذ خلال الحرب الأخيرة على .



بتاريخ 21-04-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلّة بئر حسن.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.



أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة المختصّ.

