تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"إسرائيل تصوّرنا".. الهاتف باتجاه بلدة الخيام "ممنوع"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 03:15
A-
A+
إسرائيل تصوّرنا.. الهاتف باتجاه بلدة الخيام ممنوع!
إسرائيل تصوّرنا.. الهاتف باتجاه بلدة الخيام ممنوع! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من طريق الخردلي - جنوب لبنان إلى المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي التي تشملُ بلدات برج المُلوك، القليعة، مرجعيون والجوار باتجاه طريق البقاع، تُسمع أصوات تفجيرات شديدة جداً سببها ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق الحدودية المُحتلة.
 
 
التفجيرات التي تُرصد عنيفة جداً وهي تحصلُ بين الحين والآخر من دون أي توقف سواء في النهار أو الليل، أما السكان الذين يواصلون البقاء في منازلهم رغم الخطر، فباتوا يتعايشون مع تلك التفجيرات على أنها "أمرٌ واقع".


مع إن تصل إلى مرجعيون، حتى تظهر أمام بلدة الخيام، وهي المنطقة التي شهدت على اشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء الحرب الحالية في آذار الماضي.


قبل نحو شهر تقريباً، لم يكن الدمار في الخيام عند الجهة المقابلة لمرجعيون مرصوداً بشكل واضح، لكن بعد ذلك ومع مرور الوقت، تحوّلت المنازل إلى رُكام، بينما باتت الوحدات السكنية الصامدة معدودة.


يقولُ أحد سكان منطقة جديدة مرجعيون لـ"لبنان24" إن "التفجيرات لم تعد غريبة علينا"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستخدم متفجرات شديدة تنجمُ عنها أصوات عنيفة وحرائق كبيرة"، ويضيف: "الواقع صعب جداً ونحن نعيش في منطقة حربية بامتياز. صحيح أن مناطقنا تشهد هدوءاً داخلها، لكن محيطنا مدمر بينما الواقع يوحي بأن الحرب قد تندلع مُجدداً ولا ندري بمصيرنا أبداً".


ما إن تمر على الطريق المواجهة للخيام، حتى يُطلب منك عدم رفع الهاتف، فالمسألة خطيرة جداً، والسبب هو أن الإسرائيليين أوصلوا رسائل إلى سكان القليعة ومرجعيون تفيد بأن التصوير لجهة الخيام والمحيط ممنوعٌ منعاً باتاً، في حين أن أي خطوة في هذا الإطار ستُعرّض صاحبها للخطر.


هنا، يقول أحد المواطنين لـ"لبنان24": "الإسرائيليون يرصدون كل شيء ويبدو أنهم يستخدمون كاميرات لتصويرنا واكتشافنا، وبالتالي لا يمكننا استخدام هواتفنا للتصوير في تلك المنطقة.. ربما هناك أجهزة كشف تراقب كل المارة وأي شخص يحاول التصوير، وهنا يقعُ الخطر".


في الوقت نفسه، بات دخول الصحافيين إلى القليعة أو مرجعيون "تحت الرصد"، ومن يراقب الطرقات هم أبناء البلدات أنفسهم، حيث ينتشرون في نقاط مختلفة ويراقبون السيارات "الغريبة" عن المنطقة.


في لحظة من اللحظات، وما إن يجري رصد سيارة غريبة، حتى تتحرك سيارات "المتطوعين" من شبان من المنطقة لمعرفة "الدخلاء". لكن في الوقت نفسه، تنتشر عناصر من الجيش في نقاط عديدة، داخل القليعة وعند أطرافها، علماً أن نقطة الجيش الإسرائيلي لا تبعدُ عن البلدة أكثر من كيلومتر، إذ أن جنود العدو متمركزين عند مدخل برج الملوك من ناحية كفركلا وتل النحاس.


بعد الساعة السابعة مساء، يُصبح التجول "خطيراً" بين مرجعيون والخردلي وصولاً إلى النبطية التي تبدو مساء كـ"مدينة أشباح". السكان هناك يلتزمون منازلهم ليلاً بينما تنقلاتهم تبدو شبه معدومة بعدما تُقفل المتاجر أبوابها. أما المغادرة باتجاه الخردلي فتبدو مستحيلة، فمن يريد النزول باتجاه النبطية يغادر قبل الظلام، وهذا الأمر بات من "الطقوس المعتمدة".


المشهد إذاً من المنطقة الحدودية يختزل صورة عن الخوف وأخرى عن الصمود، بينما الذي يعيشون هناك يحاولون ممارسة حياتهم بـ"التي هي أحسن" وسط مصير يحكمهُ المجهول.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مروحيّة إسرائيلية من نوع "أباتشي" تمشّط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب.. بلدية تعلن: التصوير "ممنوع"
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تسنيم" الإيرانيّة: هجمات متزامنة من إيران و"حزب الله" باتّجاه إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:30 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

على الطريق

حزب الله

مرجعيون

لبنان24

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06
Lebanon24
05:25 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24