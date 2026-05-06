عبدالله ندد بالاعتداء على مستشفى سبلين الحكومي وطالب الأجهزة بمعاقبة الفاعلين

ندد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب في بيان، "بالتمادي في الاعتداء والتعرض للطواقم الطبية أثناء ممارسة عملها" معتبرا انه "مهما تعددت الاعذار، هو عمل مشين ومدان في كل القوانين الدولية، ومكان هؤلاء في السجن أمام ".



وقال: "ان ما حصل ليل البارحة في ، هو خارج عن كل المعايير الأخلاقية وثقافة وتقاليد منطقتنا، بخاصة وان المستشفيات في اقليم الخروب والأطباء والعاملين الصحيين يخدمون في هذه الأيام ضعف العدد المعتاد".



أضاف: "من هنا ندين ونستنكر هذه الممارسات في حق من يسهر الليل على صحتنا، ونطالب القضاء والأجهزة الامنية، بإنزال أقسى في حق من اساء التصرف، حماية للصروح الطبية وتحصينا لعمل الأطباء ومساعديهم في تقديم الرعاية الطبية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا".

