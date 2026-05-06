تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في عيد شهداء الصحافة... إعلاميو لبنان بين نار الحرب وفراغ الحماية الدولية

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
06-05-2026 | 04:30
A-
A+
في عيد شهداء الصحافة... إعلاميو لبنان بين نار الحرب وفراغ الحماية الدولية
في عيد شهداء الصحافة... إعلاميو لبنان بين نار الحرب وفراغ الحماية الدولية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في السادس من أيار، يستعيد اللبنانيون ذكرى شهداء الصحافة الذين سقطوا دفاعاً عن الكلمة الحرة، فيما يفرض الواقع الميداني نفسه بقوة على المشهد الإعلامي، بعد أن تحوّل عدد متزايد من الصحافيين والمصورين والإعلاميين في لبنان إلى أهداف مباشرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
 
لم تعد المخاطر التي تواجه الإعلاميين في مناطق النزاع تقتصر على “الأضرار الجانبية” للحروب، بل باتت، وفق ما تؤكد تقارير حقوقية وإعلامية دولية، جزءاً من معركة السيطرة على الصورة والرواية. وفي لبنان، دفع صحافيون ثمن نقلهم المباشر للوقائع من الجنوب والمناطق الحدودية، حيث استهدفت غارات إسرائيلية فرقاً إعلامية كانت ترتدي بوضوح شارات “PRESS”، في مشاهد أعادت فتح النقاش حول فاعلية القوانين الدولية الخاصة بحماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة.
 
وخلال الأشهر الماضية، عاش الإعلام اللبناني واحدة من أخطر مراحله منذ حرب تموز 2006. مراسلون ومصورون تنقلوا بين القصف والاستهداف المباشر، فيما اضطر كثيرون إلى العمل في ظروف ميدانية قاسية، وسط انقطاع الاتصالات أحياناً، وتعذر الوصول إلى بعض المناطق، والخوف الدائم من التحول إلى هدف.
 
وتؤكد مصادر إعلامية أن الاعتداءات المتكررة على الصحافيين في لبنان كشفت وجود ثغرات كبيرة في آليات المحاسبة الدولية، خصوصاً أن القوانين الحالية، رغم وضوحها النظري، لا توفر حماية فعلية على الأرض. فالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ينصّان بوضوح على حماية الصحافيين باعتبارهم مدنيين، إلا أن الوقائع الميدانية أظهرت أن هذه النصوص غالباً ما تبقى بلا قدرة تنفيذية حقيقية عندما يتعلق الأمر بمحاسبة المعتدين.
 
وترى أوساط حقوقية أن ما جرى في لبنان ليس حالة معزولة، بل جزء من نمط عالمي متصاعد يستهدف الإعلاميين في مناطق النزاع، من غزة إلى أوكرانيا وصولاً إلى جنوب لبنان، حيث أصبحت الكاميرا نفسها مصدر خطر على حاملها.
 
وفي هذا السياق، ترتفع الدعوات إلى ضرورة تطوير منظومة قانونية دولية أكثر صرامة، تتجاوز الإدانات السياسية التقليدية، نحو آليات إلزامية للمحاسبة. وتشمل هذه الطروحات إنشاء لجان تحقيق دولية مستقلة وسريعة التحرك في جرائم استهداف الصحافيين، وفرض عقوبات واضحة على الجهات التي يثبت تورطها، إضافة إلى تعزيز صلاحيات المحاكم الدولية في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين.
 
كما يطالب إعلاميون لبنانيون بإقرار بروتوكولات حماية ميدانية خاصة بالصحافة في مناطق النزاع، تفرض على الأطراف المتحاربة احترام الإحداثيات المعلنة للفرق الإعلامية وعدم استهدافها، إلى جانب توفير معدات حماية وتدريبات متخصصة للصحافيين العاملين في البيئات الخطرة.
 
وفي عيد شهداء الصحافة، لا تبدو القضية مجرد مناسبة رمزية لاستذكار أسماء سقطت في الميدان، بل تتحول إلى محطة لمراجعة واقع الإعلام في زمن الحروب، حيث بات الصحافي يقف على خط النار نفسه، حاملاً كاميرته في مواجهة الصواريخ، فيما لا تزال الحماية الدولية عاجزة عن مواكبة حجم المخاطر المتصاعدة.
 
ويبقى السؤال الأهم: كم صحافياً يجب أن يسقط بعد، حتى يتحول استهداف الإعلاميين من خبر عابر في بيانات الإدانة إلى جريمة تُواجَه بعقوبات فعلية تمنع تكرارها؟
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مرقص في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نؤكد التزامنا حماية الإعلاميين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة العاملين في الإعلام المرئي: لحماية الإعلاميين وصون حرية الصحافة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الصحافة في ذكرى شهداء الصحافة: دماؤهم أمانة في أعناقنا
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القصيفي خلال احياء ذكرى شهداء الصحافة: لن يهدأ لنا بال قبل إدانة قتلة الصحافيين
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:04:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

جنوب لبنان

الإسرائيلي

أوكرانيا

إسرائيل

النقاش

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06
Lebanon24
05:25 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24