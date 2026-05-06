تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
اعتداء على طوارئ مستشفى سبلين.. الإدارة تستنكر وتطالب بمحاسبة المعتدين
Lebanon 24
06-05-2026
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر مدير
مستشفى سبلين الحكومي
الدكتور
ربيع سيف الدين
في بيان، "حادثة الاعتداء المؤسفة التي تعرّض لها العاملون في قسم الطوارئ من ذوي أحد المرضى، التي شكّلت تعديًا سافرًا على كرامة الطاقم الطبي والاداري والتمريضي، وانتهاكًا لحرمة المؤسسة الصحية ورسالتها الإنسانية".
وقال: " ما حصل أمس لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، فالعاملون في القطاع الصحي يؤدّون واجبهم الإنساني والمهني في أصعب الظروف، ويكرّسون جهودهم لخدمة المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم بكل تفانٍ وإخلاص. وإن اللجوء إلى العنف لا يسيء فقط إلى الكادر الطبي، بل يعرّض حياة المرضى الآخرين للخطر ويقوّض سير العمل داخل القسم".
أضاف: "تطالب إدارة المستشفى الجهات المعنية والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدين، حفاظا على حقوق العاملين وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث".
تابع: "تؤكد ادارة المستشفى تمسّكها ببيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الجميع، وتدعو إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتعاون لما فيه مصلحة المرضى أولًا وأخيرا".
ختم: "تجدد إدارة المستشفى التزامها رسالتها الإنسانية، وتدعو الجميع إلى احترام حرمة المؤسسات الصحية ودعم كوادرها التي تقف في الصفوف الأمامية لخدمة المجتمع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبدالله ندد بالاعتداء على مستشفى سبلين الحكومي وطالب الأجهزة بمعاقبة الفاعلين
Lebanon 24
عبدالله ندد بالاعتداء على مستشفى سبلين الحكومي وطالب الأجهزة بمعاقبة الفاعلين
06/05/2026 13:04:49
06/05/2026 13:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
Lebanon 24
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
06/05/2026 13:04:49
06/05/2026 13:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: استنكر الاعتداء اليوم على عناصر اليونيفيل ووجّهت بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المرتكبين
Lebanon 24
سلام: استنكر الاعتداء اليوم على عناصر اليونيفيل ووجّهت بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المرتكبين
06/05/2026 13:04:49
06/05/2026 13:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة المستشفيات استنكرت الاعتداء على مستشفى جبل عامل
Lebanon 24
نقابة المستشفيات استنكرت الاعتداء على مستشفى جبل عامل
06/05/2026 13:04:49
06/05/2026 13:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى سبلين الحكومي
الأجهزة الأمنية
ربيع سيف الدين
مستشفى سبلين
سيف الدين
التزام
لي بال
المعن
تابع
قد يعجبك أيضاً
حمادة: سنُواجه أي شكل من أشكال التآمر على اللبنانيين بكل الوسائل
Lebanon 24
حمادة: سنُواجه أي شكل من أشكال التآمر على اللبنانيين بكل الوسائل
05:51 | 2026-05-06
06/05/2026 05:51:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في ذكرى شهداء الصحافة: واجهوا الاحتلال وجعلوا من القلم سلاحًا فتّاكًا ومن الكلمة منبرًا مقاومًا
Lebanon 24
"حزب الله" في ذكرى شهداء الصحافة: واجهوا الاحتلال وجعلوا من القلم سلاحًا فتّاكًا ومن الكلمة منبرًا مقاومًا
05:40 | 2026-05-06
06/05/2026 05:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... ماذا كشف عن إرتفاع الموجودات بالعملات الأجنبيّة؟
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان... ماذا كشف عن إرتفاع الموجودات بالعملات الأجنبيّة؟
05:36 | 2026-05-06
06/05/2026 05:36:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: لبنان يُحكم من لبنان فقط لا من تل أبيب أو واشنطن أو غيرها
Lebanon 24
قبلان: لبنان يُحكم من لبنان فقط لا من تل أبيب أو واشنطن أو غيرها
05:36 | 2026-05-06
06/05/2026 05:36:07
Lebanon 24
Lebanon 24
القصيفي خلال احياء ذكرى شهداء الصحافة: لن يهدأ لنا بال قبل إدانة قتلة الصحافيين
Lebanon 24
القصيفي خلال احياء ذكرى شهداء الصحافة: لن يهدأ لنا بال قبل إدانة قتلة الصحافيين
05:35 | 2026-05-06
06/05/2026 05:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
Lebanon 24
هل توقفت الرحلات في مطار بيروت؟
07:37 | 2026-05-05
05/05/2026 07:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
Lebanon 24
توقّع موعد بدء الحرب على إيران... هذا آخر ما أعلنه "نوستراداموس الجديد"
08:16 | 2026-05-05
05/05/2026 08:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
Lebanon 24
"حلّ" لحرب لبنان.. القصة تبدأ من فيلم "عادل إمام"
13:00 | 2026-05-05
05/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
Lebanon 24
مع تفاقم التوتر السياسي والعسكري.. تقرير اوروبي عن خسائر "حزب الله" الكبيرة
12:30 | 2026-05-05
05/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة... نجمة "the voice kids" قالت نعم بأجواء رومانسيّة (فيديو)
08:08 | 2026-05-05
05/05/2026 08:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:51 | 2026-05-06
حمادة: سنُواجه أي شكل من أشكال التآمر على اللبنانيين بكل الوسائل
05:40 | 2026-05-06
"حزب الله" في ذكرى شهداء الصحافة: واجهوا الاحتلال وجعلوا من القلم سلاحًا فتّاكًا ومن الكلمة منبرًا مقاومًا
05:36 | 2026-05-06
بيان من مصرف لبنان... ماذا كشف عن إرتفاع الموجودات بالعملات الأجنبيّة؟
05:36 | 2026-05-06
قبلان: لبنان يُحكم من لبنان فقط لا من تل أبيب أو واشنطن أو غيرها
05:35 | 2026-05-06
القصيفي خلال احياء ذكرى شهداء الصحافة: لن يهدأ لنا بال قبل إدانة قتلة الصحافيين
05:25 | 2026-05-06
السيّد بحثت مع محافظ بيروت في تعزيز الاستجابة الاجتماعية وافتتاح مراكز خدمات جديدة في العاصمة
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
06/05/2026 13:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
06/05/2026 13:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
06/05/2026 13:04:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24