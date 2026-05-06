اعتداء على طوارئ مستشفى سبلين.. الإدارة تستنكر وتطالب بمحاسبة المعتدين

استنكر مدير الدكتور في بيان، "حادثة الاعتداء المؤسفة التي تعرّض لها العاملون في قسم الطوارئ من ذوي أحد المرضى، التي شكّلت تعديًا سافرًا على كرامة الطاقم الطبي والاداري والتمريضي، وانتهاكًا لحرمة المؤسسة الصحية ورسالتها الإنسانية".





وقال: " ما حصل أمس لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، فالعاملون في القطاع الصحي يؤدّون واجبهم الإنساني والمهني في أصعب الظروف، ويكرّسون جهودهم لخدمة المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم بكل تفانٍ وإخلاص. وإن اللجوء إلى العنف لا يسيء فقط إلى الكادر الطبي، بل يعرّض حياة المرضى الآخرين للخطر ويقوّض سير العمل داخل القسم".





أضاف: "تطالب إدارة المستشفى الجهات المعنية والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدين، حفاظا على حقوق العاملين وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث".





تابع: "تؤكد ادارة المستشفى تمسّكها ببيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الجميع، وتدعو إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتعاون لما فيه مصلحة المرضى أولًا وأخيرا".





ختم: "تجدد إدارة المستشفى التزامها رسالتها الإنسانية، وتدعو الجميع إلى احترام حرمة المؤسسات الصحية ودعم كوادرها التي تقف في الصفوف الأمامية لخدمة المجتمع".

Advertisement