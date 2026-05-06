لبنان

اعتداء على طوارئ مستشفى سبلين.. الإدارة تستنكر وتطالب بمحاسبة المعتدين

Lebanon 24
06-05-2026 | 03:15
اعتداء على طوارئ مستشفى سبلين.. الإدارة تستنكر وتطالب بمحاسبة المعتدين
استنكر مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين في بيان، "حادثة الاعتداء المؤسفة التي تعرّض لها العاملون في قسم الطوارئ من ذوي أحد المرضى، التي شكّلت تعديًا سافرًا على كرامة الطاقم الطبي والاداري والتمريضي، وانتهاكًا لحرمة المؤسسة الصحية ورسالتها الإنسانية".


وقال: " ما حصل أمس لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، فالعاملون في القطاع الصحي يؤدّون واجبهم الإنساني والمهني في أصعب الظروف، ويكرّسون جهودهم لخدمة المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم بكل تفانٍ وإخلاص. وإن اللجوء إلى العنف لا يسيء فقط إلى الكادر الطبي، بل يعرّض حياة المرضى الآخرين للخطر ويقوّض سير العمل داخل القسم".


أضاف: "تطالب إدارة المستشفى الجهات المعنية والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعتدين، حفاظا على حقوق العاملين وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث". 


تابع: "تؤكد ادارة المستشفى تمسّكها ببيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الجميع، وتدعو إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والتعاون لما فيه مصلحة المرضى أولًا وأخيرا".


ختم: "تجدد إدارة المستشفى التزامها رسالتها الإنسانية، وتدعو الجميع إلى احترام حرمة المؤسسات الصحية ودعم كوادرها التي تقف في الصفوف الأمامية لخدمة المجتمع".
عبدالله ندد بالاعتداء على مستشفى سبلين الحكومي وطالب الأجهزة بمعاقبة الفاعلين
تضامن "كتائبي" مطلق مع الإعلاميين ودعوة لمحاسبة المعتدين على "الصوت الحر"
سلام: استنكر الاعتداء اليوم على عناصر اليونيفيل ووجّهت بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المرتكبين
نقابة المستشفيات استنكرت الاعتداء على مستشفى جبل عامل
مستشفى سبلين الحكومي

الأجهزة الأمنية

ربيع سيف الدين

مستشفى سبلين

سيف الدين

التزام

لي بال

المعن

تابع
