لبنان
البراءة لفضل شاكر وأحمد الأسير في قضية محاولة اغتيال هلال حمود في صيدا
Lebanon 24
06-05-2026
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
محكمة الجنايات
في
بيروت
برئاسة القاضي بلال ضناوي وعضوية المستشارين سارة بريش ونديم الناشف، بالأكثرية حكمها في دعوى محاولة قتل مسؤول "سرايا
المقاومة
" في
صيدا
هلال
حمود
، وقضى الحكم ببراءة كل من الفنان
فضل شاكر
والشيخ
احمد الاسير
.
كما حكمت المحكمة بإدانة فادي بيروتي وبلال الحلبي وهادي القواس والاكتفاء بمدة توقيفهم إلزام المحكومين بتسليم الأسلحة كما
برات
المحكمة
عبد الناصر
حنينية.
