العين على المطار.. "تشويش" مرفوض حصل

استغربت مصادر معنية في حملات التشويش التي تطالُ بين الحين والآخر لناحية تناقل معلومات غير دقيقة بشأن الوضع هناك، وتحديداً بعد أنباء إلغاء الرحلات يوم أمس الثلاثاء.



وأكدت المصادر أن المطار مستمر بالعمل رغم كل شيء، مشيرة إلى أنه في ذروة الحرب لم تتوقف الرحلات خصوصاً عبر طيران "الميدل إيست"، وأضافت: "ما يجري ليس بريئاً وهذا المرفق العام مستمر رغم كل شيء وتحت كل الظروف".



ويوم أمس، سادت حالة من التساؤلات عن سبب إظهار شاشة الرحلات في المطار إلغاء العديد منها فجأة، ما أثار حالة من الإرباك من جهة، ومخاوف من جهة أخرى وسط التوتر الأمني الذي يشهده مع استمرار الحرب .



في الوقت نفسه، تقول مصادر " " في المطار إنّ العمل مستمر وبشكل طبيعي في مختلف الأقسام، بينما لا تعديلات تذكر على مجريات العمل في أي جناح، وبالتالي الأمور .