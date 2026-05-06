إشكال بين المنية وعكار!

منذ سنوات، يُقيم أهالي لجانًا شعبية لمنع إدخال النفايات إلى منطقتهم من عدد من الأقضية المجاورة مثل وطرابلس والبترون وزغرتا وغيرها.

ويعود السبب إلى أن مكب سرار لا يُعدّ مجرد مطمر للنفايات، بل يُعتبر مصدرًا للتلوث والأمراض، وسط تسجيل ارتفاع مقلق في حالات السرطان في القرى القريبة منه.

وفي الآونة الأخيرة، تبيّن دخول عدد من الشاحنات إلى المكب بشكل خلسة، وقد أوقف الناشط إحداها، ليتبيّن أنها قادمة من .

هذا التطور أدى إلى وقوع إشكال بين الجانبين، فأقدمت فاعليات في المنية على منع صيانة خط كهرباء يغذي قرى في عكار، ما تسبب بانقطاع عن عدد من البلدات.



وأعرب عدد من الناشطين والفاعليات عن استغرابهم مما جرى، متسائلين عن تداعيات هذا التصعيد، في ظل معاناة القضاءين من الإهمال والحرمان نفسه، ومحذرين من تفاقم الأمور في حال عدم معالجة الملف.

