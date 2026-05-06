لبنان

إشكال بين المنية وعكار!

06-05-2026 | 04:15
منذ سنوات، يُقيم أهالي عكار لجانًا شعبية لمنع إدخال النفايات إلى منطقتهم من عدد من الأقضية المجاورة مثل جبيل وطرابلس والبترون وزغرتا وغيرها.
ويعود السبب إلى أن مكب سرار لا يُعدّ مجرد مطمر للنفايات، بل يُعتبر مصدرًا للتلوث والأمراض، وسط تسجيل ارتفاع مقلق في حالات السرطان في القرى القريبة منه.
وفي الآونة الأخيرة، تبيّن دخول عدد من الشاحنات إلى المكب بشكل خلسة، وقد أوقف الناشط محمد مسلماني إحداها، ليتبيّن أنها قادمة من المنية.
هذا التطور أدى إلى وقوع إشكال بين الجانبين، فأقدمت فاعليات في المنية على منع صيانة خط كهرباء يغذي قرى في عكار، ما تسبب بانقطاع التيار عن عدد من البلدات.

وأعرب عدد من الناشطين والفاعليات عن استغرابهم مما جرى، متسائلين عن تداعيات هذا التصعيد، في ظل معاناة القضاءين من الإهمال والحرمان نفسه، ومحذرين من تفاقم الأمور في حال عدم معالجة الملف.
