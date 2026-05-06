أبو كسم في ذكرى شهداء الصحافة: نجدّد التزامنا الثابت بالدفاع عن حرية الكلمة

قال مدير في بيان:"في السادس من أيار، نقف بخشوعٍ وإجلال أمام ذكرى الصحافة الذين سطّروا بدمائهم شهادة الحق، ودفعوا حياتهم ثمناً لكلمةٍ حرّة لا تُساوَم، ولموقفٍ شجاع لا ينكسر".



وتابع:"إن للإعلام، إذ يستحضر هذه الذكرى الوطنية والإنسانية العميقة، يحيّي أرواح الذين جعلوا من الكلمة رسالة، ومن الحقيقة أمانة، ومن الحرية مسؤولية. هؤلاء الذين آمنوا بأن الصحافة أكثر من مهنة، بل رسالة ودعوة للدفاع عن الإنسان وكرامته، وكشف الظلم، ونصرة العدالة".



اضاف:"في هذه المناسبة، نجدّد التزامنا الثابت بالدفاع عن حرية الكلمة انما المسؤولة والابتعاد عن الإساءات والتشهير، صوناً للكرامات واحترام الآخر في مجتمعٍ ديموقراطي تعددي".



وختم:"نصلّي من أجل راحة نفوس شهداء الصحافة، ونستمد من تضحياتهم قوةً للاستمرار في حمل رسالة الحق، مؤمنين بأنّ الكلمة الصادقة تبقى وأنّ الحقيقة لا تندثر".



