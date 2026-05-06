لبنان

أبو كسم في ذكرى شهداء الصحافة: نجدّد التزامنا الثابت بالدفاع عن حرية الكلمة

Lebanon 24
06-05-2026 | 03:35
أبو كسم في ذكرى شهداء الصحافة: نجدّد التزامنا الثابت بالدفاع عن حرية الكلمة
قال مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو ابو كسم في بيان:"في السادس من أيار، نقف بخشوعٍ وإجلال أمام ذكرى شهداء الصحافة الذين سطّروا بدمائهم شهادة الحق، ودفعوا حياتهم ثمناً لكلمةٍ حرّة لا تُساوَم، ولموقفٍ شجاع لا ينكسر".

وتابع:"إن المركز الكاثوليكي للإعلام، إذ يستحضر هذه الذكرى الوطنية والإنسانية العميقة، يحيّي أرواح الشهداء الذين جعلوا من الكلمة رسالة، ومن الحقيقة أمانة، ومن الحرية مسؤولية. هؤلاء الذين آمنوا بأن الصحافة أكثر من  مهنة، بل رسالة ودعوة للدفاع عن الإنسان وكرامته، وكشف الظلم، ونصرة العدالة".

اضاف:"في هذه المناسبة، نجدّد التزامنا الثابت بالدفاع عن حرية الكلمة انما المسؤولة والابتعاد عن الإساءات والتشهير، صوناً للكرامات واحترام الآخر في مجتمعٍ ديموقراطي تعددي".

وختم:"نصلّي من أجل راحة نفوس شهداء الصحافة، ونستمد من تضحياتهم قوةً للاستمرار في حمل رسالة الحق، مؤمنين بأنّ الكلمة الصادقة تبقى وأنّ الحقيقة لا تندثر".
