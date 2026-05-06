تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سيتبدّل اعتبارًا من بعد الظهر.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

Lebanon 24
06-05-2026 | 04:13
A-
A+


سيتبدّل اعتبارًا من بعد الظهر.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
سيتبدّل اعتبارًا من بعد الظهر.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، مع رياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:  

طقس ربيعي مستقر نسبيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة تدريجا بكتل هوائية دافئة ترتفع معها درجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بينما ترتفع بشكل ملموس في المناطق الجبلية والداخلية ، على ان يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.

الخميس:  

قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة:  

صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خصوصا جنوب البلاد وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

السبت:  

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.


-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء محليا على المرتفعات في الفترة المسائية.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس:   5,46

-ساعة غروب الشمس:   19,24
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أجواء عابقة بالغبار... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
درجات الحرارة إلى ارتفاع... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار متفرقة وكتل هوائية باردة... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدّوا لمنخفضٍ جوي... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 13:06:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

شروق الشمس

مديرية ال

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:51 | 2026-05-06
Lebanon24
05:40 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:36 | 2026-05-06
Lebanon24
05:35 | 2026-05-06
Lebanon24
05:25 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24