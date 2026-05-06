سيتبدّل اعتبارًا من بعد الظهر.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، مع رياح ناشطة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر.



وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:



طقس ربيعي مستقر نسبيا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على للمتوسط حتى يوم الجمعة حيث تتأثر المنطقة تدريجا بكتل هوائية دافئة ترتفع معها درجات الحرارة وتتخطى معدلاتها الموسمية، ويستمر تأثيرها حتى الأسبوع المقبل.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار بين 18 و 27، بين 15و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.





-الطقس المتوقع في :



الأربعاء:



غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بينما ترتفع بشكل ملموس في المناطق الجبلية والداخلية ، على ان يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.



الخميس:



قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر.



الجمعة:



صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خصوصا جنوب البلاد وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.



السبت:



غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.





-الحرارة على الساحل من 15 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.



-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء محليا على المرتفعات في الفترة المسائية.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %



-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة



-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.



ساعة : 5,46



-ساعة غروب الشمس: 19,24

