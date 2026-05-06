الدفاع المدني: 90 مهمّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت ، بأن عناصرها نفذت في خلال الـ 24 ساعة الماضية، 90 مهمّة، توزعت كالآتي:



إخماد حرائق: 14: كهرباء: 6، آليات متنوعة: 3، منازل: 5



انقاذ: 6: سحب سيارات عالقة في الثلج: 1، رفع أنقاض وبحث وانقاذ جراء القصف: 4، حيوانات: 1



اسعاف: 25: حالات طارئة: 6، حوادث سير: 5، نقل مرضى: 12، نقل جرحى جراء القصف: 2



خدمات عامة: 45: 4، نقل مياه الى مراكز ايواء: 41



