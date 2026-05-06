رئيس بلدية زغرتا - اهدن بحث مع اصحاب المؤسسات السياحية تحضيرات موسم الصيف

ألتقى رئيس بلدية - أهدن المهندس أصحاب المطاعم والمقاهي والمؤسسات السياحية الواقعة في محيط ساحة الميدان - اهدن، وتناول البحث معهم في المشاكل الروتينية السنوية ، حيث أصغى رئيس البلدية لهواجسهم والى اقتراحاتهم حول الحلول التي يمكن أن تؤدي الى معالجة هذه المشاكل بشكل جدي وعملي.



كما تطرق الاجتماع الى أهمية المبادرة في القيام بواجباتهم تجاه البلدية في هذا الظرف الضاغط ، لاسيما أن هذا القطاع لم يبخل في توفير الجهد اللازم في تأية خدمات الصيانة ورفع النفايات بصورة منتظمة .



كما عرض الاجتماع للخطوات والتحضيرات التي تتم في البلدية والمتعلقة بالقطاع السياحي في المنطقة.



وفي ختام الاجتماع أتفق المجنمعون على" أهمية أستمرار التواصل والتنسيق الملح بين البلدية من جهة وشبكة أصحاب هذه المؤسسات من جهة ثانية ".



