بو صعب: نستطيع اقرار قانون العفو العام إذا بقيت الاجواء هادئة

Advertisement

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة مجلس النواب الذي رفع الجلسة بعد عشر دقائق من التئامها، وقال :" اليوم كما تعرفون، كان مقررا عقد جلسة للجان المشتركة لاستكمال البحث باقتراح قانون العفو العام، كما اصبح معلوما للجميع انه حصل تشنج في جلسة الأمس، وتخطى القاعة. وللأسف هذا التشنج وصل إلى "السوشيل ميديا" ولكل الاشخاص المعنيين خارج مجلس النواب وحتى ربما خارج ، هذا الأمر لا يكون لمصلحة اقرار قانون عفو حساس واصبح لنا اكثر من عشرين سنة لم نستطع اقراره، لكن هذا القانون ضروري ونحن مصرون على اقراره".أضاف :"نستطيع اقرار هذا القانون إذا بقيت الاجواء هادئة، ولا نستطيع ان نكمل في أجواء التشنج الذي حصل بالأمس، وأهم من ذلك بدأ الشرخ يكبر داخل قاعة مجلس النواب وهذا ليس مقصودا ، لان كل اللبنانيين يحرصون ، ان يتم العمل بالقانون بالتوافق وليس بالتصويت لانه قانون حساس ونحن كنا حرصاء ان نحافظ على الاجواء الهادئة وان نمرر كل الاقتراحات والتعديلات بهدوء، ولكن للأسف بعد الذي حصل بالأمس صار هناك تخوين خارج القاعة وعلى "السوشيل ميديا"، لانهم اعتبروا ان هناك من يريد عرقلة القانون وكانت هناك كلمة مختصرة ان الجيش ليس ضد القانون ولا مرة كان يعمل من منطلق طائفي وشهداء الجيش هم من كل الطوائف وعندما يكون الجيش على شهدائه هو حريص على كل اللبنانيين.وتابع :" في هذا الجو لم نستطع ان نكمل في الجلسة، بناء لطلب عدد كبير من المعنيين بالقانون، وأريد ان اطمئن كل المعنيين بهذا القانون نحن حرصاء على اقراره ونحتاج إلى اجراء هادئة وسنعقد جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين وندرس النقاط العالقة وهي قليلة والحلول موجودة . وندخل الى الجلسة من دون اي اختلاف ونتحدث بالنص ولمصلحة القانون. رفعت الجلسة اليوم على امل ان نعقد جلسة الاثنين وتكون نهائية وعلى اساس ذلك نرفع تقريرنا الى .اجتماع مع نوابوبعد ذلك، عقد اجتماعا مع عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، وقال اثره : "استكمالا لما قلته بعدما رفعنا الجلسة ،عقد اجتماع خارج قاعة المجلس مع كل الزملاء النواب من اجل التفاهم على ما قلته في الجلسة وهو الهدف الأساسي من تعليق الجلسة ان نجري تفاهما قبل جلسة الاثنين وندخل الاثنين على قانون متفق عليه قدر الإمكان ليطرح داخل الجلسة ويصوت عليه .والأهم المطلوب، الا يبين ان هناك رأيين مختلفين في المجلس حول قانون العفو العام، لان الواقع ان هناك اراء مختلفة وما حصل بالأمس فهم انه كان هناك شرخ كبير حصل واعطي تفاعلا خارج الجلسة".أضاف :" نحن نريد ان تكون الاجواء داخل القاعة هادئة، لان مصلحة اقرار قانون من هذا النوع تتطلب الهدوء والتفاهم. وهناك نقطتان تحتاجان للنقاش وارتأينا قبل يوم الاثنين ان تشكل لجنة مصغرة تمثل في معظمها ونناقش المواضيع المتبقية . وهذه اللجنة ارتأت ان نجتمع الان واذا اضطررنا نجتمع غدا لننهي وندخل إلى جلسة الاثنين ان شاء الله تكون جلسة نهائية للجان المشتركة بما يتعلق بالعفو العام وهو متشعب والكل يعرف انه اصبح لنا 20 سنة والمجلس النيابي يحاول ان يصدر قانون عفو عام. نحن قريبون من اصدار هذا القانون بحيث يساهم في تهدئة الاجواء والحفاظ على السلم في البلد".