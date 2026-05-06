السيّد بحثت مع محافظ بيروت في تعزيز الاستجابة الاجتماعية وافتتاح مراكز خدمات جديدة في العاصمة

بحثت وزيرة حنين السيد مع محافظ مدينة القاضي ، بحضور رئيس البلدية وأعضاء مجلس ، في سبل تعزيز الاستجابة الاجتماعية والإنسانية في العاصمة، بيروت، المدينة التي تتحمّل اليوم أعباءً كبيرة وتبقى في قلب الاهتمام الوطني.







وتناول اللقاء ملف النزوح وتنسيق الجهود بين وغرفة في محافظة بيروت، ضمن مقاربة منظّمة تحفظ كرامة وتضمن استجابة أكثر فعالية لاحتياجاتهم.







كما تم الاتفاق على المضي في افتتاح مراكز خدمات اجتماعية في بيروت، بما يوسّع حضور الوزارة على الأرض، ويقرّب الخدمات من المواطنين، ويعزّز شبكة الحماية الاجتماعية لأهالي العاصمة والفئات الأكثر حاجة.





