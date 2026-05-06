"حزب الله" في ذكرى شهداء الصحافة: واجهوا الاحتلال وجعلوا من القلم سلاحًا فتّاكًا ومن الكلمة منبرًا مقاومًا

رأت العلاقات الإعلامية في " " في بيان أن "ذكرى الصحافة تحلّ هذا العام، وما زالت دماء زملاء لنا من الصحافيين والإعلاميين لم تجفّ بعد، دماء زكية سفكتها يد الغدر بدم بارد، فيما كانوا يؤدون رسالتهم السامية في نقل حقيقة إجرام هذا العدو المتجرّد من كل القيم الإنسانية".







واعتبرت أن "شهداء الصحافة رسموا، على امتداد مساحة وتاريخه، بمداد دمهم صورة الوطن الحقيقي وطن السيادة والوحدة والتسامح، وأرسوا بشجاعتهم أسس الحرية والاستقلال، وكانوا شهودًا للحق والعدالة، عاشوا واستشهدوا لأجل لبنان كل لبنان، لأجل سيادته وعزته وكرامته، واجهوا بكل أشكاله، وجعلوا من القلم سلاحًا فتّاكًا ومن الكلمة منبرًا مقاومًا في وجه الظلم والعدوان".







وإذ حيّت "شهداء الكلمة والصوت والصورة، وشركاء معركة الدفاع عن الإنسان والكرامة ووطننا لبنان في مواجهة آلة القتل "، دعت إلى "التمسك بالرسالة الوطنية التي ارتقوا لأجلها واستلهام مبادئهم وقيمهم في تعزيز الحوار والتسامح، وتكريس مفاهيم الإلفة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد". وأكدت أن "هذه الذكرى يجب أن تكون حافزًا لتمتين أواصر ونبذ كل أشكال التشرذم والفتنة، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أعداء الحقيقة والحرية والإنسان".

