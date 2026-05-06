كرامي عرضت مع وفد نقابة الناشرين المدرسيين المناهج الجديدة

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مع وفد نقابة الناشرين المدرسيين برئاسة أمين سر النقابة ، في حضور رئيسة للبحوث والإنماء البروفسورة والمستشار الأول للوزيرة الدكتور عدنان الأمين . تناول البحث كيفية تطبيق المناهج التربوية الجديدة والشراكة مع المؤلفين .







وضعت كرامي الوفد في أجواء منهجية المناهج الجديدة والمقاربة بالكفايات وكذلك التقييم بالكفايات ، كما وضعتهم في تفاصيل الروزنامة الزمنية للتطبيق ،وتم التوافق على عقد اجتماع تنسيقي ثان للمتابعة والتنسيق لا سيما في ما يتعلق بدور الناشرين المدرسيين في المرحلة المقبلة لجهة تأليف الكتب وطباعتها وتوزيعها.







وأشارت رئيسة المركز إلى أهمية مشاركة جميع المعنيين في هذه الورشة برعاية ومتابعة من جانب الوزيرة بما يضمن مصلحة المتعلم والشركاء في المجتمع التربوي.

