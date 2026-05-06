وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات مولدات وإتلاف مواد منتهية الصلاحية

06-05-2026 | 06:29
وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات مولدات وإتلاف مواد منتهية الصلاحية
كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر مصالحها في البقاع والشمال والجنوب، بمؤازرة الأجهزة المعنية، حملاتها الرقابية على مختلف القطاعات، في إطار ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ففي البقاع، شملت الجولات مناطق زحلة والبقاع الشمالي، حيث تم إتلاف مواد غذائية بالتنسيق مع الجمارك، وتنظيم محضر ضبط بحق منشأة لإنتاج الألبان والأجبان لوجود منتجات منتهية الصلاحية.

وفي الشمال، أسفرت الجولات على المولدات الكهربائية في طرابلس وضواحيها، عن تسطير ثلاثة محاضر ضبط لمخالفة التسعيرة الرسمية، مع تسجيل حالات تقاضي تعرفة مرتفعة بلغت دولارا للكيلوواط/ساعة. كما تم رصد تكرار المخالفات من قبل عدد من المشغلين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص، فيما لا تزال بعض الملفات قيد التحقيق.

وفي الجنوب، تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب مولد لمخالفته التسعيرة الرسمية، إلى جانب متابعة شكاوى إضافية وإجراء عمليات تدقيق على بعض القطاعات.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، "بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق".
