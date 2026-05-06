تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جابر استقبل رئيس ديوان المحاسبة وبحث مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع LEAP لاعادة الاعمار

Lebanon 24
06-05-2026 | 06:46
A-
A+
جابر استقبل رئيس ديوان المحاسبة وبحث مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع LEAP لاعادة الاعمار
جابر استقبل رئيس ديوان المحاسبة وبحث مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع LEAP لاعادة الاعمار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) خصص للبحث في المساهمة الفرنسية في مشروع LEAP لاعادة الاعمار، وذلك في ضوء التداعيات الناجمة عن الحرب القائمة وما أفرزته من أولويات جديدة وتوسّع نطاق الاحتياجات المستجدة.

وتركز النقاش الذي حضره ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء والإنماء والإعمار حول سبل تعزيز التعاون القائم بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت، مع التركيز على ضرورة تكييف آليات التمويل لتلبية الاولويات المتزايدة، وضمان الاستجابة الفعالة للتحديات الراهنة، متناولاً الجوانب التقنية المتعلقة بوضعية التحضير لمشروع القروض، والإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز عمليات الصرف، بما يضمن تصويب الدعم وفق الاولويات الملحة و ضمن الأطر الزمنية المرتقبة.

وتمّ التأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم عملية اعادة الاعمار في الظروف الحساسة و المصيرية التي تمر بها البلاد والتحديات القائمة جراء تداعيتها".

واستقبل الوزير جابر أيضاً رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: المهمة الفرنسية البريطانية المقترحة لإعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز مشروع فاشل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب استقبل وفدا من حزب التحرير وبحث في شؤون النازحين مع حمية وبيرم
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خريش استقبل الصمد معزيا وبحث مع وفد كتائبي حاجات المديرية
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يهدف إلى ضخ 5 مليارات يورو في الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط في 2026
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 15:04:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

مجلس الوزراء

وزير المالية

ياسين جابر

قاضي محمد

النقاش

التركي

الزمني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-05-06
Lebanon24
07:58 | 2026-05-06
Lebanon24
07:47 | 2026-05-06
Lebanon24
07:42 | 2026-05-06
Lebanon24
07:37 | 2026-05-06
Lebanon24
07:35 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24