جابر استقبل رئيس ديوان المحاسبة وبحث مع ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية في مشروع LEAP لاعادة الاعمار

عقد اجتماعاً مع ممثلي الوكالة للتنمية (AFD) خصص للبحث في المساهمة الفرنسية في مشروع LEAP لاعادة الاعمار، وذلك في ضوء التداعيات الناجمة عن الحرب القائمة وما أفرزته من أولويات جديدة وتوسّع نطاق الاحتياجات المستجدة.



وتركز الذي حضره ممثلون عن رئاسة والإنماء والإعمار حول سبل تعزيز التعاون القائم بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت، مع التركيز على ضرورة تكييف آليات التمويل لتلبية الاولويات المتزايدة، وضمان الاستجابة الفعالة للتحديات الراهنة، متناولاً الجوانب التقنية المتعلقة بوضعية التحضير لمشروع القروض، والإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز عمليات الصرف، بما يضمن تصويب الدعم وفق الاولويات الملحة و ضمن الأطر الزمنية المرتقبة.



وتمّ التأكيد على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لدعم عملية اعادة الاعمار في الظروف الحساسة و المصيرية التي تمر بها البلاد والتحديات القائمة جراء تداعيتها".



واستقبل الوزير جابر أيضاً رئيس المحاسبة القاضي محمد بدران.

Advertisement