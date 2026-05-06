في هذه البلدة... البدل الشهري لرفع النفايات أصبح 700 ألف ليرة

Advertisement

ـأعلنت بلدية بقرصونة ـ في بيان أنه "في إطار سعيها الدائم للتخفيف عن أهلنا الكرام، تواصل البلدية العمل على تطوير خدماتها وتوسيع نطاقها وتنظيمها، لا سيما في ملف النفايات الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية، إلا أنه، ومع الإرتفاع الكبير والملحوظ في سعر صفيحة المازوت في الآونة الأخيرة، حيث بلغ حوالي 15 دولاراً، وما يترتب على ذلك من زيادة مباشرة في كلفة النقل، خصوصاً أن موقع المكب يبعد مسافة طويلة عن البلدة، مما يرفع الأعباء التشغيلية بشكل كبير، إضافة إلى قيام المكب برفع كلفة القسيمة المخصصة لشاحنة النفايات، ومع ازدياد عدد النقلات الشهرية نتيجة إنتظام المواطنين في إخراج النفايات وفق مواعيد مرور الشاحنة".وأوضحت البلدية أنها "اتخذت في جلستها الأخيرة، قراراً برفع البدل الشهري لرفع النفايات من كل منزل من 500 ألف إلى 700 ألف ليرة لبنانية، وذلك أسوةً بالقرى المجاورة، وبما يتلاءم مع الواقع المالي والخدمي في البلدة".وأشارت البلدية إلى أنها "إذ تدرك حجم الأعباء المعيشية على المواطنين، فإنها تدعو الجميع إلى التعاون وتحمل المسؤولية المشتركة، بما يضمن إستمرار هذه الخدمة الحيوية، ويساهم في الحفاظ على نظافة بلدة بقرصونة وجعلها نموذجاً يُحتذى به".