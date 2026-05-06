الرئيس عون: سيتمّ قريباً اطلاق مناقصة تشغيل مطار القليعات



وشدد على انه سيولي موضوع المستشفى العسكري في عكار والجامعة اهتمامه في المرحلة المقبلة.

Advertisement وأكد من جهة أخرى، أنه في "لم تربح يوما فئة على أخرى، كما انه لم يكن لفئة يوما فضل على غيرها بل على العكس، لانه اذا ما سقط سقف البيت فهو يسقط على رؤوس جميع أبناء الوطن".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا من رؤساء اتحاد بلديات ومخاتير عكار الذين عرضوا لاوضاع المنطقة وحاجاتها.

في مستهل اللقاء، تحدث باسم الوفد رئيس اتحاد بلديات الجومة السيد عدنان ملحم فقال:

"فخامة رئيس الجمهورية ،

نحن، رؤساء اتحادات وبلديات عكار، نتشرف اليوم بلقائكم ، مؤكدين وقوفنا الى جانبكم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا العزيز لبنان، ونعلن دعمنا الكامل لقراراتكم الوطنية التي تصب في مصلحة لبنان وشعبه، وتثبيت هيبة الدولة ومؤسساتها. ونؤكد أن خيارنا كان وسيبقى الدولة القوية العادلة. كما نجدد التزامنا بأن تكون مناطقنا تحت الحماية الشرعية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة، لأننا نؤمن بأن هذه القوى تشكل الضامن الحقيقي للوحدة الوطنية ولحماية السلم الاهلي.

فخامة الرئيس،

إن أهلنا في عكار كانوا وسيبقون خزانا للمؤسسة العسكرية وهم على استعداد لتقديم التضحيات في سبيل الوطن. وانطلاقاً من معرفتنا باهتمامكم الكبير بمنطقة عكار وحرصكم على إنمائها وتلبية حاجات أبنائها، نطلب من فخامتكم العمل على إنشاء المستشفى العسكري الذي سيحقق للعكاريين مطلبا قديما لطالما سعينا الى تحقيقه، ونأمل أن يتم ذلك في عهدكم الميمون. كما نضع بين أيديكم العمل على تحويل مستحقات البلديات من أموال الهاتف والصندوق البلدي المستقل إلى بلدياتنا لتتمكن من القيام بدورها الانمائي الضروري في هذه المرحلة.

ختاماً ، نعاهدكم أن نبقى الى جانبكم مؤمنين بأن لبنان يكون عبر الدولة ومؤسساتها كافة. وننقل إلى فخامتكم رغبة أبناء المنطقة بأن تزورونها عندما تسمح الظروف بذلك".

كما تحدث في خلال اللقاء، عدد من رؤساء اتحاد البلديات والبلديات عارضين لاوضاع منطقة عكار وحاجاتها الإنمائية والزراعية ولا سيما ما يتعلق منها بالمستشفى العسكري ومطار القليعات ومستشفى عبد الله الراسي الحكومي والجامعة اللبنانية. اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان "واجبنا إيلاء عكار الاهتمام اللازم والقيام بالمشاريع الإنمائية الضرورية لها"، مشيرا الى انه سيتم قريبا اطلاق مناقصة تشغيل مطار القليعات ، ومناقصة دراسة سكة الحديد بين طرابلس والعبدة وعكار.وشدد على انه سيولي موضوع المستشفى العسكري في عكار والجامعة اهتمامه في المرحلة المقبلة.وأكد من جهة أخرى، أنه في "لم تربح يوما فئة على أخرى، كما انه لم يكن لفئة يوما فضل على غيرها بل على العكس، لانه اذا ما سقط سقف البيت فهو يسقط على رؤوس جميع أبناء الوطن".مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا من رؤساء اتحاد بلديات ومخاتير عكار الذين عرضوا لاوضاع المنطقة وحاجاتها.في مستهل اللقاء، تحدث باسم الوفد رئيس اتحاد بلديات الجومة السيد عدنان ملحم فقال:"فخامة رئيس الجمهورية ،نحن، رؤساء اتحادات وبلديات عكار، نتشرف اليوم بلقائكم ، مؤكدين وقوفنا الى جانبكم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا العزيز لبنان، ونعلن دعمنا الكامل لقراراتكم الوطنية التي تصب في مصلحة لبنان وشعبه، وتثبيت هيبة الدولة ومؤسساتها. ونؤكد أن خيارنا كان وسيبقى الدولة القوية العادلة. كما نجدد التزامنا بأن تكون مناطقنا تحت الحماية الشرعية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني والقوى الامنية كافة، لأننا نؤمن بأن هذه القوى تشكل الضامن الحقيقي للوحدة الوطنية ولحماية السلم الاهلي.فخامة الرئيس،إن أهلنا في عكار كانوا وسيبقون خزانا للمؤسسة العسكرية وهم على استعداد لتقديم التضحيات في سبيل الوطن. وانطلاقاً من معرفتنا باهتمامكم الكبير بمنطقة عكار وحرصكم على إنمائها وتلبية حاجات أبنائها، نطلب من فخامتكم العمل على إنشاء المستشفى العسكري الذي سيحقق للعكاريين مطلبا قديما لطالما سعينا الى تحقيقه، ونأمل أن يتم ذلك في عهدكم الميمون. كما نضع بين أيديكم العمل على تحويل مستحقات البلديات من أموال الهاتف والصندوق البلدي المستقل إلى بلدياتنا لتتمكن من القيام بدورها الانمائي الضروري في هذه المرحلة.ختاماً ، نعاهدكم أن نبقى الى جانبكم مؤمنين بأن لبنان يكون عبر الدولة ومؤسساتها كافة. وننقل إلى فخامتكم رغبة أبناء المنطقة بأن تزورونها عندما تسمح الظروف بذلك".كما تحدث في خلال اللقاء، عدد من رؤساء اتحاد البلديات والبلديات عارضين لاوضاع منطقة عكار وحاجاتها الإنمائية والزراعية ولا سيما ما يتعلق منها بالمستشفى العسكري ومطار القليعات ومستشفى عبد الله الراسي الحكومي والجامعة اللبنانية.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد مؤكدا ان عكار هي خزان المؤسسة العسكرية ولطالما كان أبناؤها تواقين للدولة ولم يكونوا يوما خارجها لا بل كانت الدولة أحيانا خارج المنطقة. "اما اليوم فواجبنا إيلاء عكار الاهتمام اللازم والقيام بالمشاريع الإنمائية الضرورية لها"، مشيرا الى انه سيتم قريبا اطلاق مناقصة تشغيل مطار القليعات ، ومناقصة دراسة سكة الحديد بين طرابلس والعبدة وعكار، لافتا، في المقابل، الى ان مراكز الامن العام على الحدود أصبحت جاهزة وهي بانتظار جهوزية الطرف الاخر.

وكشف رئيس الجمهورية انه سيولي موضوع المستشفى العسكري والجامعة اللبنانية اهتمامه في المرحلة المقبلة. وقال:" انتم لبنانيون تتفيأون اللبناني وحده وتحملون الهوية اللبنانية وحدها بغض النظر عن انتمائكم الطائفي والمذهبي والسياسي. وكما اختبرنا واختبرتم معنا على مدى السنوات، فانه لم يبق لنا الا الدولة التي وحدها تحمينا جميعا على امتداد الوطن"، متوجها بالشكر الى أعضاء الوفد على استضافة اخوتهم النازحين من الجنوب ما يؤكد محبة اللبناني لاخيه الى أي منطقة انتمى، وعلى انه لا يمكننا العيش من دون بعضنا البعض.

وإذ شدد الرئيس عون على ضرورة المحافظة على رسالة لبنان بتعدديته وحريته وغناه للعالم فانه قال:"بلدنا كطائر بجناحين المسلم والمسيحي، فاذا ما كسر احدهما لن يستطيع ان يطير مجددا. وقد رأينا انه في لبنان لم تربح يوما فئة على أخرى كما انه لم يكن لفئة يوما فضل على غيرها بل على العكس، لانه اذا ما سقط سقف البيت فهو يسقط على رؤوس جميع أبناء الوطن".

وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، وقال: "سنحافظ على لبنان ولن ننسى الماضي حتى لا نكرره في الحاضر او في ، فليكن هذا الماضي درسا نتعلم من عبره، وعلينا ان نفكر دائما اننا لطالما كنا سويا في هذا البلد وسنبقى كذلك وهذه مسؤوليتنا جميعا لانه لا يمكننا القول ان لبنان بخير اذا لم تكن عكار او أي منطقة اخرى بخير".

وختم الرئيس عون مؤكدا تصميمه على المضي بالمشاريع الإنمائية للمنطقة التي تأخرت بعض الشيء بسبب الحرب القائمة، معتبرا ان تعيين مجالس إدارة لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس ومرفأ طرابلس بالإضافة الى معرض رشيد كرامي سينعكس إيجابا على منطقة عموما.

د. اسعد عيد

الى ذلك، اطلع الرئيس عون من رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية د.اسعد عيد بعد تسلمه منصبه، على اوضاع المجلس والخطط بشأن تفعيل دوره بالتنسيق مع الوزارات والإدارات كافة والاستفادة من الخبرات الموجودة لا سيما في مجالي الدراسات والخطط .

وأكد الرئيس عون على أهمية الاستعانة بدور المجلس متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة.

المدعي العام المالي

ثم عرض الرئيس عون مع المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو مسار عمل النيابة العامة المالية في الظروف الراهنة.



المدير العام لامن الدولة

كما استقبل الرئيس عون المدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندوس، وعرض معه الأوضاع الامنية في البلاد، والمهام التي يتولاها امن الدولة لاسيما لجهة مكافحة الفساد في الادارات والمؤسسات الرسمية.

السائق العالمي كريستوفر فغالي

واستقبل الرئيس عون السائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي (17 عاما) الذي حلّ في المركز الأول في سباق السرعة ضمن الجولة الأولى من بطولة Euro cups-3 التي جرت على حلبة بول ريكار في فرنسا.

ورافقه والده بطل لبنان في رالي السيارات عبدو فغالي، وافراد عائلته ورئيس لجنة الراليات في الاتحاد الدولي للسيارات السيد عماد لحود.

وقد هنأ الرئيس عون كريستوفر على الفوز الذي حققه متفوقا على نخبة من السائقين الدوليين، رافعا بذلك اسم لبنان في الرياضة الدولية، متمنيا له دوام التوفيق في تحقيق البطولات وصولا الى المشاركة في بطولة " فورمولا 1".

وقدم كريستوفر كأس البطولة للرئيس عون الذي شكره واعاده اليه، متمنيا ان يضيفه الى الكؤوس التي استحصل عليها منذ فوزه ببطولة العالم في " الكارتينغ" العام 2022.









