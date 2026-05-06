بيانٌ جديد للجيش عن مُلاحقة مُطلقي النار

صدر عن الجيش الببان التالي:

نفّذت وحدات من الجيش في منطقتَي – الضاحية الجنوبية وخلدة – عاليه عمليات دهم لمنازل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (ح.م.) و(ح.ح.) وضبطت أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما أوقفت وحدة أخرى في جرد بلدة – ٧٠ سوريًّا لدخولهم الأراضي بطريقة غير شرعية.سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.