إنجازٌ مميّز... طالب لبنانيّ اكتشف ثغرة أمنيّة في منصة "إكس"

حقق طالب السنة الثالثة في تخصص علوم الحاسب الآلي في في جاد إنجازا مميزا، بعد اكتشافه ثغرة أمنية في خاصية الدردشة التابعة لمنصة "X".وأوضح بيان للجامعة العربية، أنه "في إطار التزامه المهني والأخلاقي، قام أبو نجم بالإبلاغ عن الثغرة عبر منصة "HackerOne" المتخصصة في اكتشاف الثغرات الأمنية ومتابعتها. وبعد مراجعة دقيقة من قبل محللي الأمن، تم التحقق من الثغرة وإعادة إنتاجها بنجاح، قبل إحالتها إلى الفريق الأمني الداخلي في منصة "X"، الذي أكد وجودها وعمل على معالجتها، ليتم بعدها تكريم الطالب ومكافأته تقديرا لجهوده. كما أبرزت منصة "Semicolon" هذا الإنجاز، مسلطة الضوء على مساهمة الطالب في تعزيز الأمن الرقمي".واكد البيان، أن "هذا النجاح يعكس المستوى المتقدم الذي يتمتع به طلاب علوم الحاسب الآلي ، ويؤكد حرص كلية العلوم على تعزيز الابتكار والتميز في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، بما يسهم في إعداد كفايات قادرة على إحداث أثر ملموس في العالم الرقمي".