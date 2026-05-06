العلامة فضل الله في ذكرى شهداء الصحافة: نثمن دور رسل الحقيقة صوتاً وصورة وقلماً

Advertisement

حيا العلامة التضحيات التي قدّمها ويقدّمها الإعلاميون ورجال الصحافة وأصحاب الكلمة الحرّة في مواجهة كل من يسعى لإخفاء الحقيقة وإشغال الناس بقضايا هامشية بعيدا عن قضاياهم الحقيقة.وقال في بيانٍ له بمناسبة ذكرى الصحافة: "إننا نُشيد ونُقدّر رسل الحق والحرية، الذين حملوا شعلة الحقيقة ورفعوا رايتها، لتبقى حيّة في هذا الوطن الذي يمرّ في مرحلة هي من أصعب المراحل وأكثرها تعقيدا".وتوجّه بالتحية إلى كل الإعلاميين "الذين رفعوا راية الكلمة الحرّة، وبذلوا الجهود والتضحيات، وكانوا رسل الحقيقة صوتًا وصورةً وقلمًا".كما ثمّن دور الصحافة المخلصة والملتزمة،" في سعيها إلى بناء الوعي والمعرفة، ونقل الحقيقة، وحمل قضايا الوطن والأمة، وكل ما يُسهم في تطوير المجتمع ونهوضه، وتحقيق آماله في التحرير والوحدة والازدهار".