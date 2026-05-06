تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لصدّ مسيّرات "حزب الله"... هذا ما اشتراه الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
06-05-2026 | 08:00
A-
A+
لصدّ مسيّرات حزب الله... هذا ما اشتراه الجيش الإسرائيليّ
لصدّ مسيّرات حزب الله... هذا ما اشتراه الجيش الإسرائيليّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، كشفت أنّ الجيش الإسرائيلي يدرس حاليًا طرقًا جديدة لمواجهة مسيَّرات "حزب الله" المزودة بألياف بصرية.
Advertisement

وقالت الصحيفة إنه تقرر وضع مراقب جوي على كل قوة تتحرّك في جنوب لبنان، لتقتصر مهمته على رصد وتحديد أي تهديد محتمل من المسيَّرات.

كما اشترى الجيش الإسرائيلي آلاف الأمتار من الشباك المخصصة للصيد ومرمى كرة القدم، لتغطية كافة المواقع والتحصينات، والحيلولة دون التعرض لاستهداف مسيَّرات من هذا النوع.

وأوعزت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى قواتها أيضًا بتفعيل سلاح "البنادق الرشاشة"، لإطلاق وابل من الرصاص على كل مسيَّرة تقترب من مواقع الجيش الإسرائيلي أو قواته.

كذلك، يدرس الجيش الإسرائيلي استخدام وسائل دفاعية جاهزة أخرى، مثل "القذائف الشظوية"، وهي ذخائر مصممة للانفجار فوق أو عند ارتطامها بالهدف.

ولا تسقط من جدول أعمال الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن إمكانية استخدام مسيَّرات سريعة، يمكنها أن تنقض على مسيَّرات "حزب الله" الهجومية، وتلقي عليها شبكة تمنعها من مواصلة الحركة.

وخلال الأيام الأخيرة، وجهت وزارة الدفاع الإسرائيلية نداءً إلى كافة هيئات ومؤسسات الصناعات العسكرية الإسرائيلية لإيجاد حلول تفضي إلى مواجهة خطر المسيَّرات المزودة بألياف بصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "حتى الآن، لم تجتز أي من الأنظمة المعروضة الاختبارات الأولية".

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه بالإضافة إلى التدابير التي جرى اتخاذها في هذا الصدد، تلتزم القوات الإسرائيلية في لبنان بتدريبات دفاعية صارمة، تشمل تمارين على كيفية حماية النفس، وتفادي استهداف المسيَّرات المتفجرة، وفق صحيفة "معاريف". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هذا ما فعله "حزب الله" خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" أطلق مسيّرة باتّجاه قواتنا قبل قليل
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ من "حزب الله": هذا ما سيقوم به
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب عاجل إلى الإسرائيليين قرب لبنان: هذا ما سيقوم به "حزب الله" قريباً
lebanon 24
Lebanon24
06/05/2026 17:03:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزارة الدفاع الإسرائيلية

وزارة الدفاع

قيادة الجيش

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

كرة القدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:39 | 2026-05-06
Lebanon24
09:37 | 2026-05-06
Lebanon24
09:30 | 2026-05-06
Lebanon24
09:27 | 2026-05-06
Lebanon24
09:26 | 2026-05-06
Lebanon24
09:25 | 2026-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24