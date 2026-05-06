بري عرض وسلام للمستجدات واستقبل حاكم مصرف لبنان

06-05-2026 | 07:58
بري عرض وسلام للمستجدات واستقبل حاكم مصرف لبنان
استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة عدوانها على لبنان لاسيما في الجنوب والبقاع الغربي وملف النازحين.
كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤونا وطنية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الذي قال بعد اللقاء : طبعا كان لنا لقاء مع دولة الرئيس الذي شئنا في أن نضطلع منه على آخر التطورات والمستجدات في هذه الأزمة وفي هذه المحنة التي نعيش ، المحنة المصيرية وكالعادة نراه ينظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير ونراه أيضا في الوقت عينه يعتبر أنه بالرغم من أزيز الرصاص والقنابل والاستهدافات الخطيرة التي تستهدف لبنان والاعتداءات المستمرة والمتكررة فأنه يعتقد أن وحدة اللبنانيين والسلم الأهلي هو المدخل الحقيقي الذي يؤدي إلى تحقيق كل الأهداف الوطنية التي يرجوها ونرجوها جميعا كلبنانيين من سيادة للبلد ، وسيادة مطلقة للبنان ، استقلالاً كاملاً وناجزا من انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً وأضف على ذلك أن هذه الوحدة الوطنية هي المدخل لإعادة الحياة الدستورية إلى طبيعتها في لبنان .
وختم: لذلك نحن نعتقد أن دور الرئيس بري القيادي والريادي في كل المجالات على هذا المستوى وخصوصا منذ وقف إطلاق النار الأخير 21 يوم الذي خيل إلينا أننا لا نزال نعيش تحت خيمته ان صح التعبير والذي خرق والذي كان له دور كبير في تحقيقه، من هنا نعتقد أنه على اللبنانيين أيضا أن يساعدوا القيادات من أجل تحقيق هدف التوحد من أجل تحقيق أهدافهم التي يرجونها في بسط السيادة على كامل التراب الوطني.
رئيس المجلس النيابي استقبل أيضا حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما المالية منها والنقدية.
وبعد الظهر تابع الرئيس بري المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة وشؤونا تشريعية خلال لقائه امين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية النائب هادي ابو الحسن.
