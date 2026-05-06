مرقص استقبل سفير الكويت وعرض ووفد "التيار الوطني الحر" مدونة قواعد السلوك لتعزيز الخطاب الإعلامي

استقبل المحامي د. بول مرقص وفداً من " "، ضم الوزير السابق والنائب نقولا الصحناوي، النائب جيمي جبور، نائبة رئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، و منسق الإعلام ميشال أبو نجم.كتيلياثر اللقاء تحدثت كتيلي باسم الوفد، فاوضحت أن "اللقاء مع وزير الإعلام، يأتي في إطار جولات عرض" مقترح حماية " على مختلف الفاعليات السياسية والرسمية والروحية والأمنية، حيث جرى وضع الوزير مرقص في إطار هذا المقترح، ولا سيما في ما يتعلق بمدونة قواعد السلوك التي تعنى بها مباشرة ، وذلك في ظل ازدياد أصوات التحريض والفتنة والتخوين التي تؤجج الرأي العام".وأشارت إلى أنه" في مقابل هذه الأجواء كان لا بد من التأكيد أن المطلوب هو تحمل مسؤولية مشتركة من أجل تحصين ودرء الفتنة، في حين نشهد أحيانا تفلتات وإساءات إلى مقامات أو إلى مشاعر مجموعات من اللبنانيين، الأمر الذي ينعكس سلبا على البلد ويساهم في خدمة أي مخطط قائم على التحريض والتدمير والتفكيك والتقسيم".واكدت أن" اللقاء مع الوزير مرقص تميز بتجاوب كبير وتوافق تام على بنود مدونة قواعد السلوك، مع إصرار من جانبه على أنه من ضمن مسؤولياته وصلاحياته العمل على توجيه الإعلام ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نحو خطاب أكثر تهذيبا وأقل تشنجا، أن يسهم الجميع في حماية البلد".سفير الكويتثم استقبل الوزير مرقص سفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي في زيارة تعارف، لمناسبة تسلمه مهماته، و عرضا التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية على الصعيد الإعلامي.