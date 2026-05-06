مرقص استقبل سفير الكويت وعرض ووفد "التيار الوطني الحر" مدونة قواعد السلوك لتعزيز الخطاب الإعلامي

استقبل وزير الإعلام
المحامي د. بول مرقص وفداً من "التيار الوطني الحر
"، ضم الوزير السابق والنائب نقولا الصحناوي، النائب جيمي جبور، نائبة رئيس التيار
للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، و منسق الإعلام ميشال أبو نجم.
كتيلي
اثر اللقاء تحدثت كتيلي باسم الوفد، فاوضحت أن "اللقاء مع وزير الإعلام، يأتي في إطار جولات عرض" مقترح حماية لبنان
" على مختلف الفاعليات السياسية والرسمية والروحية والأمنية، حيث جرى وضع الوزير مرقص في إطار هذا المقترح، ولا سيما في ما يتعلق بمدونة قواعد السلوك التي تعنى بها مباشرة وزارة الإعلام
، وذلك في ظل ازدياد أصوات التحريض والفتنة والتخوين التي تؤجج الرأي العام".
وأشارت إلى أنه" في مقابل هذه الأجواء كان لا بد من التأكيد أن المطلوب هو تحمل مسؤولية مشتركة من أجل تحصين الوحدة الوطنية
ودرء الفتنة، في حين نشهد أحيانا تفلتات وإساءات إلى مقامات أو إلى مشاعر مجموعات من اللبنانيين، الأمر الذي ينعكس سلبا على البلد ويساهم في خدمة أي مخطط قائم على التحريض والتدمير والتفكيك والتقسيم".
واكدت أن" اللقاء مع الوزير مرقص تميز بتجاوب كبير وتوافق تام على بنود مدونة قواعد السلوك، مع إصرار من جانبه على أنه من ضمن مسؤولياته وصلاحياته العمل على توجيه الإعلام ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نحو خطاب أكثر تهذيبا وأقل تشنجا، على أمل
أن يسهم الجميع في حماية البلد".
سفير الكويت
ثم استقبل الوزير مرقص سفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي في زيارة تعارف، لمناسبة تسلمه مهماته، و عرضا التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية على الصعيد الإعلامي.