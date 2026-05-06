سلام: لا نسعى للتطبيع مع إسرائيل وإنما السلام

قال رئيس الحكومة نواف سلام إن " سيعيد النظر في خطة حصر السلاح ويطوّرها".

واعتبر سلام في دردشة مع الصحافيين أن "جدولاً زمنياً للانسحاب هو الحد الأدنى المطلوب في المفاوضات".

Advertisement

وأضاف: "نحن بحاجة لقوة دولية في للمراقبة ورفع التقارير والتوثيق، و مصلحة لبنان هي في تفعيل لجنة وقف النار "الميكانيزم" .

ورأى أن "الدعم العربي والدولي وحقنا المشروع في الأرض عناصر قوة لبنان في المفاوضات".

وقال: "من السابق للأوان الحديث عن مسألة الاجتماع مع "، مشيراً إلى أن "أي اجتماع رفيع المستوى مع بحاجة لتحضير كبير ويجب أن يكون مرتبطا بتحقيق تقدم بالمفاوضات".

واعتبر سلام أن "المفاوضات تهدف لانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، و نحن بحاجة لمفاوضات داخلية للتوصل إلى بسط سلطة الدولة وحصر السلاح".

وتابع قائلاً: "لا نسعى لـ "التطبيع" مع إسرائيل لكن لـ "السلام".

وكان سلام استقبل وفداً من اتحاد بلديات .



بعد اللقاء، قال بلديات الجومة عدنان ملحم باسم الوفد:



"تشرّفنا بلقاء للوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة التي تفترض أن يكون جميع اللبنانيين فيها في موقعٍ وساحةٍ واحدة. وطبعاً، نقلنا إلى دولته مطالب عكار المعروفة بالحرمان، وقد أشار إلى نقطة مهمة حين قال إنه إذا أردنا تعريف المناطق المحرومة، فإن عكار هي المثال الأبرز.



وأكد لنا العمل على عدة ملفات، أولها مشروع مطار الرئيس رينيه معوض، حيث حدّد تاريخ 13 أيار الحالي موعداً لوضع دفتر الشروط، وخلال فترة 90 يوماً سيبدأ العمل في .



وهذه هي البشرى التي أعلن عنها دولة الرئيس، أن تترافق خلال زيارته إلى الأسبوع المقبل مع جدول واضح يتضمن مشاريع لعكار ولمناطق الشمال."