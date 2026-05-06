لبنان

وزارة الاقتصاد تكشف أرقام حملاتها الرقابية

Lebanon 24
06-05-2026 | 09:03
وزارة الاقتصاد تكشف أرقام حملاتها الرقابية
وزارة الاقتصاد تكشف أرقام حملاتها الرقابية
أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها الأسبوعي، عن أنها:" منذ بداية الحرب - منذ الأول من آذار ولغاية الأول من أيار الحالي:، نفّذت 4,033 زيارة كشف ميدانية وسطّرت 201 محضر ضبط وتمّت إحالة 197 محضرا إلى القضاء المختص. واستجابت لـ 247 شكوى.
-  منذ بداية العام - منذ الأول من كانون الثاني ولغاية الأول من أيار الحالي:

نفّذت 7,137 زيارة كشف ميدانية وسطّرت 347 محضر ضبط وتمّت إحالة 495 محضراً إلى القضاء. واستجابت لـ 429 شكوى.

وفي أسبوع 27 نيسان لغاية 1 أيار:

إستجابت مديرية حماية المستهلك لـ 34 شكوى، ونفّذت 415 كشفاً نتج عنها 8 محاضر ضبط، وتمّت إحالة 16 محضراً إلى القضاء.

تكثيف الجولات الرقابية لمديرية حماية المستهلك مستمر منذ بداية الحرب الحالية، إثر تعميم لوزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط طلب فيه التشدّد بالرقابة (صدر بتاريخ 3/3/2026). 

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة "استمرار حملاتها الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق".
