الاتحاد الوطني لنقابات العمال بحث مع "CGT" الفرنسية واقع العمال في لبنان وتداعيات العدوان

واستعرض كاسترو واقع الانهيار المعيشي وتدهور الأجور والقدرة الشرائية في القطاع العام، معتبراً أن السياسات الحكومية تنفذ "إملاءات وصندوق " وتحمّل العمال كلفة الأزمة. وطالب بإقرار حق التنظيم النقابي للموظفين العامين تماشياً مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.بدورها، أعربت النقابات عن تضامنها الكامل مع عمال لبنان، وأكدت استعدادها لتطوير الدعم والتنسيق المشترك. وتم الاتفاق على التحضير لاجتماع تنسيقي موسع مع اتحادات نقابية أوروبية لبناء "جبهة نقابية تضامنية عابرة للحدود" دفاعاً عن العدالة الاجتماعية وكرامة العمال.