في وضح النهار... دخلا إلى منزله واعتديا عليه ومن ثمّ سرقاه!

أفادت مندوبة " "، أنّ شخصين مجهولين دخلا إلى مبنى الضناوي في أبي سمراء - ، ، وقاما بالإعتداء السبعينيّ ع.ص، فور وصوله إلى منزله.

وبحسب المعلومات، حاول الشخصان المجهولان خنق المسنّ، وسرقا الأموال التي كانت بحوزته، وقاما بتفتيش منزله، وعمدا إلى سرقة محتوياته، ومن ثمّ فرّا من المكان، بمساعدة أشخاص كانوا بانتظارهما.