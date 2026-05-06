النائبان ناجي وطرابلسي زارا رئيس الجامعة اللبنانية

زار النائبان الدكتور طه ناجي والدكتور عدنان ، بسام بدران في مبنى الإدارة المركزية.وتم التداول، وفق بيان وزعه النائبان بعد الزيارة، "في شؤون الجامعة لا سيما ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة وأهمية انجاز هذا الملف وصدور مراسيمه النهائية لينعكس إيجابًا على دور الجامعة الريادي وأنه لا مبرر لأي تأجيل طالما ان سريان مضمونه سيبدأ من اول ايلول ٢٠٢٦. لذلك فإن صدور المرسوم الآن ومن غير تأخير سيؤدي إلى حالة من الاستقرار في وضع الجامعة وإلى طمأنة كوادرها التعليمية الى مستقبلهم الوظيفي وان وضعهم لن يكون عرضة لتقلبات الظروف في البلاد.. والأمر ليس إلا استكمالًا لما صدر عن من إقرار للمرحلة الاولى التي شملت ١٦٩٠ استاذًا ممن توافرت فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة".