هاني: لبنان يواجه تحديات مركّبة في قطاع الصيد

وأكد هاني أن قطاع الصيد في يواجه تحديات مركبة كالتغير المناخي والصيد الجائر والتلوث، إضافة إلى الأضرار الجسيمة الناجمة عن الاعتداءات التي تسببت بتراجع الإنتاج الوطني بأكثر من 22%، وتدمير مرفأ بالكامل ومزارع الترويت. وأعلن أن الوزارة أنجزت قانون الصيد والاستزراع المائي بالتعاون مع لمصايد الأسماك في المتوسط ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وقد أقرته اللجان النيابية، بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستدامة ودعم الصيادين ببدائل اقتصادية.وشدد الوزير على ضرورة توسيع الصيد ضمن الخالصة، وإنشاء محميات بحرية، ودعم البحث العلمي، وإشراك المجتمعات المحلية. وأشار إلى أن مؤتمر نيقوسيا يهدف إلى وضع أسس العقد المقبل للمصايد، تمهيداً لاعتماد خريطة طريق جديدة (MedFish4Ever II) عام 2027.