يُعاني من الشلل.. رياضيّ لبناني يعبر البحر من لبنان إلى قبرص مُطلقا مبادرة عالمية (صور)

06-05-2026 | 09:37
يُعاني من الشلل.. رياضيّ لبناني يعبر البحر من لبنان إلى قبرص مُطلقا مبادرة عالمية (صور)
تمكّن الرياضي اللبناني مايكل حداد الذي يُعاني من شلل يؤثر على  75 بالمئة من جسده، من تحقيق عبور بحري استمر 15 ساعة من لبنان إلى قبرص، محوّلا رحلة عالية المخاطر إلى نقطة انطلاق لمبادرة عالمية تهدف إلى وضع الإعاقة في صلب الحوار حول النزاعات وسبل معالجتها.
تعرّض مايكل لحادث دراجة مائية عندما كان في السادسة من عمره ما أدى إلى إصابته بالشلل من الصدر إلى الاسفل. ولكن على الرغم من إصابته فإنه يقوم بمهام مختلفة، مثل المشي لمسافات قصيرة، والمشاركة في الماراثونات، وتسلق الجبال، ويحمل الرقم القياسي العالمي في المشي والتسلق والمشي بالأحذية الثلجية في البيئات القاسية في لبنان. 

فجر 26 نيسان الماضي انطلق مايكل من السواحل اللبنانية عقب إعلان وقف إطلاق النار وتحديدا من الـ ATCL في جونيه ووصل إلى مرفأ لارنكا قرابة السابعة مساء في اليوم نفسه. 

وقال مايكل لـ "لبنان 24" إنه "واجه على الرغم من إصابته تحديات البحر المفتوح لساعات طويلة، مستندًا إلى تقنيات عصبية - حركية متقدمة طوّرها على مدى سنوات مكّنته من الحفاظ على الاستقرار والتحمّل طوال الرحلة".

وتابع حداد: "أردت أن أثبت من خلال هذا التحدي ان ما من أمر مستحيل، كما انه من الممنوع منعا باتا استخدام البحر كوسيلة حصار بل هو جسر للجميع، إضافة إلى ذلك أردت ان أسلط الضوء انه يجب الاهتمام بموضوع الإعاقة في كافة الأزمات وليس فقط في زمن الحروب  والنزاعات". 

وأشار حداد إلى ان "هدف هذه الرحلة تجاوز الإنجاز الجسدي بحد ذاته، إذ سعى من خلال هذه المبادرة إلى تحدي السرديات السائدة التي تختزل الإعاقة بوصفها نتيجة للنزاعات والعمل على إعادة طرحها كمدخل أساسي لفهم الأثر الإنساني لهذه النزاعات، وفتح مسارات جديدة للحوار والمشاركة وبناء السلام".

وشدد حداد على ان "الإعاقة ليست قضية هامشية في زمن النزاع بل هي مدخل لفهم الإنسان وإعادة بناء الحوار."

وأكد حداد أن "هذه الرحلة تمثل بداية لمسار أوسع، يحمل رسالة مفادها أنه حتى في سياق الانقسام وعدم الاستقرار يبقى التحرّك ممكنا نحو فهم أعمق وحوار أكثر إنسانية".

وأضاف حداد: "نحن بحاجة لتطوير مفهوم الإعاقة في مجتمعنا، وأنا أدعو كافة المختصين وأصحاب القرار والجامعات إلى المُساهمة في نقل ملف أصحاب الإحتياجات الخاصة والإعاقات من ملف هامشي إلى موضوع مهم في مجتمعنا". 
  
وفي الختام، لا بد من الإشارة إلى انه تم اختيار حداد مرات عدة سفيرا للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
