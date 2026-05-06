في عيد الشهداء.. عبود ومجلس بلدية بيروت يضعون أكاليل الورد

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية في بيان، إنه "لمناسبة السادس من أيار، ذكرى عيد ، وضع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس وأعضاء للمدينة اكاليل الورد على نصب الشهداء في ، بحضور قائدي فوجي الإطفاء والحرس وعدد من ضباط الفوجين.جاء إحياء هذا الذكرى تحية إجلال لتضحيات من قدّموا أرواحهم في سبيل الوطن.كما زار المحافظ عبود و رئيس واعضاء المجلس البلدي ضريح الرئيس .