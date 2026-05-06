القاصر داليا مفقودة منذ يوم أمس... هل من يعرف عنها شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقودة القاصر:-داليا معتمد المصري (مواليد عام 2010، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 05-05-2026، منزل ذويها الكائن في محلة ، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها تُعاني من اضطرابات نفسية.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: ٣٨٦١٨٤-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.