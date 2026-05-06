درغام: الأميركي يريد لقاء عون - نتنياهو من أجل الصورة

وشدد درغام على أن " لم يحدد بعد تحت أي ضمانة أو مطلب سيسلم سلاحه"، معتبراً أن لبنان لا يمكنه الذهاب إلى اتفاقات لا قدرة له على تنفيذها. وأكد أن تكتل "لبنان القوي" يدعم رئيس الجمهورية في ملف المفاوضات لكنه يطالب بنتائج واضحة، مشيراً إلى أن لبنان ليس أولوية لدى والإسرائيليين.وفي الشأن القضائي، شدد على ضرورة ألا يشمل العفو العام "من تلطخت أيديهم بدماء " ولا تجار المخدرات، منتقداً تقصير بعض القضاة في محكمة الجنايات. كما أشار إلى أن الانتخابات النيابية ستجري عند الاتفاق على قانون جديد.