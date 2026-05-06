ضمن مهمة لمفوضية اللاجئين.. سفيرا بلجيكا وهولندا زارا محافظ البقاع

Advertisement

وخلال اللقاء، شدد أبو جودة على أن " يدفع الثمن غاليا نتيجة النزاعات الدائرة في المنطقة"، لافتا الى أن "مستوى التمويل أقل مما كان عليه في الأزمات السابقة، وحجم الأزمة وتعقيدها أكبر بكثير من القدرات المتاحة".وقال: "ما نحتاجه أن تدعم الدول الصديقة للبنان وقف هذه الحرب، لا أن تدعم تداعياتها".أضاف: "ان رئيس الجمهورية يبذل كل الجهود من أجل وقف هذه الحرب، كي نتمكن من استعادة بلدنا الجميل".وتابع: "نحن ننسق ونعتمد في كثير من الأحيان على منظمات والاتحاد الاوروبي. ونحن كلبنانيين نستحق أن نعيش بسلام".من جهتهما، أكد سفيرا بلجيكا وهولندا بلديهما بدعم لبنان وشعبه، مشددين على "أهمية استمرار المساعدات الإنسانية"، مجددين حرصهما على "العمل مع السلطات والشركاء الدوليين للاستجابة للاحتياجات المتزايدة ودعم الاستقرار".