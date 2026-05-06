لبنان
ضمن مهمة لمفوضية اللاجئين.. سفيرا بلجيكا وهولندا زارا محافظ البقاع
Lebanon 24
06-05-2026
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار سفيرا بلجيكا أرنو باولس وهولندا فرانك مولن محافظ
البقاع
القاضي كمال أبو جودة، في إطار مهمة نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف الاطلاع بشكل مباشر على الواقع في منطقة البقاع، وفهم التحديات التي تواجه السلطات المحلية، وواقع الاستجابة الطارئة، إضافة إلى أوضاع
النازحين
في المنطقة.
أبو جودة
وخلال اللقاء، شدد أبو جودة على أن "
لبنان
يدفع الثمن غاليا نتيجة النزاعات الدائرة في المنطقة"، لافتا الى أن "مستوى التمويل أقل مما كان عليه في الأزمات السابقة، وحجم الأزمة وتعقيدها أكبر بكثير من القدرات المتاحة".
وقال: "ما نحتاجه أن تدعم الدول الصديقة للبنان وقف هذه الحرب، لا أن تدعم تداعياتها".
أضاف: "ان رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
يبذل كل الجهود من أجل وقف هذه الحرب، كي نتمكن من استعادة بلدنا الجميل".
وتابع: "نحن ننسق ونعتمد في كثير من الأحيان على منظمات
الأمم المتحدة
والاتحاد الاوروبي. ونحن كلبنانيين نستحق أن نعيش بسلام".
باولس ومولن
من جهتهما، أكد سفيرا بلجيكا وهولندا
التزام
بلديهما بدعم لبنان وشعبه، مشددين على "أهمية استمرار المساعدات الإنسانية"، مجددين حرصهما على "العمل مع السلطات
اللبنانية
والشركاء الدوليين للاستجابة للاحتياجات المتزايدة ودعم الاستقرار".
