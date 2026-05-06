اتفاق مصري ـ لبناني لإصلاح خطوط الغاز

Advertisement

وقع الاتفاقية في مقر الحكومة، من الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه جو الصدي ومن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي.وعقب التوقيع، أشار مدبولي إلى أن "هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما قطاع الطاقة"، مؤكدا أنها "تعد ترجمة فعلية لنتائج الزيارة التي قام بها إلى في كانون الأول الماضي".، أكد الصدي أن "صيانة خطوط الغاز في لبنان هي أول خطوة عملية في إطار مساعيه لنقل قطاع الطاقة في لبنان للانتاج عبر الغاز لما لهذا مسار من إيجابيات على صعيد التوفير بتكلفة الانتاج والحد من الانعكاسات السلبية على صعيد البيئة".وقال بدوي: "بموجب الاتفاقية، تتولى الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز TGS تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط غاز بطول يقارب 30 كم، إلى جانب رفع كفاءة محطات التخفيض والقياس ومحطات الكهرباء المرتبطة بها".وأشار إلى أن "الأعمال تشمل تنفيذ التركيبات الميكانيكية وتحديث أنظمة التحكم الآلي PLC، وأنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات SCADA، إضافة إلى إجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيدا لإعادة تشغيل الخطوط والمحطات بكفاءة وموثوقية عالية". (الوكالة الوطنية للإعلام)