اتفاق مصري ـ لبناني لإصلاح خطوط الغاز

06-05-2026 | 10:49
اتفاق مصري ـ لبناني لإصلاح خطوط الغاز
شهدت القاهرة مراسم توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في لبنان، من خلال قطاع البترول المصري ممثلا في الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز TGS.
وقع الاتفاقية في مقر الحكومة، من الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه جو الصدي ومن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعقب التوقيع، أشار مدبولي إلى أن "هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف المجالات والقطاعات، لا سيما قطاع الطاقة"، مؤكدا أنها "تعد ترجمة فعلية لنتائج الزيارة التي قام بها إلى بيروت في كانون الأول الماضي".

من جهته، أكد الصدي أن "صيانة خطوط الغاز في لبنان هي أول خطوة عملية في إطار مساعيه لنقل قطاع الطاقة في لبنان للانتاج عبر الغاز لما لهذا مسار من إيجابيات على صعيد التوفير بتكلفة الانتاج والحد من الانعكاسات السلبية على صعيد البيئة".

وقال بدوي: "بموجب الاتفاقية، تتولى الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز TGS تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل لخطوط غاز بطول يقارب 30 كم، إلى جانب رفع كفاءة محطات التخفيض والقياس ومحطات الكهرباء المرتبطة بها".

وأشار إلى أن "الأعمال تشمل تنفيذ التركيبات الميكانيكية وتحديث أنظمة التحكم الآلي PLC، وأنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات SCADA، إضافة إلى إجراء الاختبارات الفنية والتشغيلية اللازمة، تمهيدا لإعادة تشغيل الخطوط والمحطات بكفاءة وموثوقية عالية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
