تحذير من نقابة عمال البناء

Advertisement

انتقدت نقابة عمال البناء ومشتقاته في وبعلبك ما وصفته بـ"معوقات الاستثمار" في قطاع البناء، معتبرة أن ترك آلاف العقارات دون استثمار واستهداف متعهدي وعمال القطاع "لم يعد مقبولاً". ودعت إلى منح تصاريح استثنائية ومؤقتة للبناء إلى حين إقرار آليات تنظيمية واضحة، وتشكيل لجنة بخارطة طريق محددة زمنياً، وتسريع فرز الأراضي واعتماد مخططات توجيهية.وأكدت النقابة عمال البناء بالقوانين، مشتكية من "فوضى" تتفاقم بسبب ظاهرة اليد العاملة الأجنبية التي باتت تطغى على سوق العمل من دون رقابة، ما أدى إلى خلل في التنافس المهني وتحول بعض الأجانب إلى أرباب عمل يفرضون شروطهم على اللبنانيين، مطالبة بتحرك فوري لتطبيق القوانين وملاحقة المخالفين.