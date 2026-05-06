سلامة العدائين أولاً.. وزارة الصحة تواكب سباقات الركض

إستقبل العامة الدكتور ركان ناصر الدين وفد جمعية " ماراتون" برئاسة مي على رأس وفد وتناول البحث التأكيد على المعايير والقواعد الطبية المعتمدة من قبل الجمعية في تنظيم سباقات الركض وتطويرها وفق المعايير التي تنص عليها لوائح المسابقات لدى الإتحاد الدولي لألعاب القوى.وأبدى الوزير ناصر الدين استعداد الوزارة للمساعدة في وضع بروتوكول طبي لحماية العدائين واللاعبين في كل الرياضات، مشيرا الى ان "الهدف هو تأمين الحماية الصحية".وقال: " إن مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق ستكون في خدمة الرياضيين لإجراء الفحوصات الطبية الإحترازية بأسعار تشجيعية، ما يشكل ضمانة لتنسيق الخطوات بطريقة إحترافية".ولفت إلى أن "الدور الأساسي للوزارة يكمن في تقديم الإرشادات والنصائح وذلك بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي واللجنة الأولمبية اللبنانية بما يساعد في المزيد من إجراءات الوقاية".وشدد على "ضرورة تظهير صورة الثقافية والحضارية الحقيقية في هذه المرحلة".وردت الخليل بالشكر مبدية التقدير للوزير ناصر الدين على "ما تقوم به الوزارة في عهده من خطوات جبّارة خصوصاً في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات في زمن الحرب". ودعت الى "مزيد من لأجل حماية لبنان والشعب اللبناني"، معربة عن إمتنانها لعقد هذا اللقاء ومؤكّدة "تفاؤلها بمستقبل لبنان"، وقالت: "إنّ ما تقوم به الجمعية ومنذ عام التأسيس 2003 يعكس إيمانها بقضية الإنسان".بعدها قدّم رئيس اللجنة الطبية في الجمعية الدكتور جهاد حداد مداخلة أشار فيها إلى خطة العمل المعتمدة من قبل جمعية بيروت ماراثون مع العديد من الجهات الشريكة من مستشفيات ومراكز وجمعيات طبية بهدف تأمين سلامة العدائين والعداءات وحمايتهم. وأشار إلى أن "الجمعية حصلت على التصنيف البرونزي والتصنيف الفضي من جانب الإتحاد الدولي لألعاب القوى خلال السنوات الماضية"، ونوه في هذا المجال، ب"الدور الكبير الذي لعبه الدكتور رشيد رحمة مدير السباقات الطبي في الجمعية والذي يعتبر مرجعية بارزة".وتم الاتفاق على أهمية تعزيز حملات التوعية على مواقع التواصل الإجتماعي وفي المؤسسات التربوية والرياضية، بالتعاون مع .