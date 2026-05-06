بلدية بيروت تطلق مشروع "سوا لبيروت": شراكات اجتماعية لمواجهة التحديات المعيشية

عقدت في اجتماعاً موسعاً مع مخاتير المدينة، برئاسة جمانه الحلبي، وحضور محافظ القاضي ورئيس البلدية المهندس إبراهيم ، تم خلاله إطلاق المشروع الاجتماعي "سوا لبيروت"، الذي يهدف إلى تعزيز العمل الاجتماعي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المعيشية.وشدد المجتمعون على أهمية التنسيق مع وزارتي والعمل، وتوسيع الشراكات مع ، وبدء التعاون مع وغرفة التجارة والصناعة في بيروت لتأمين فرص عمل ودعم التمكين الاقتصادي. وأكدت اللجنة أن المشروع يشكل "منصة جامعة" للتكامل بين البلدية والمخاتير للوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، من بينها العائلات الفقيرة، وذوو الاحتياجات الخاصة، والنساء المعيلات، والشباب العاطلون عن العمل، وكبار السن المتخلى عنهم.واختتم الاجتماع بالاتفاق على آلية متابعة واضحة لرصد الحاجات الاجتماعية وترجمتها إلى برامج قابلة للتنفيذ.