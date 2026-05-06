مكي عرض مع خليل تعزيز التعاون في مجالات رقمنة خدمات الجمارك

استقبل لشؤون مكي في مكتبه بالوزارة، رئيس العميد مصباح خليل، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات رقمنة خدمات ، وبناء القدرات، وتبسيط الإجراءات وتحديثها.وتخلل اللقاء جولة على مختبر الابتكار السلوكي والتحول الرقمي (BIND-Leb)، حيث اطلع مكي وخليل على آليات العمل المعتمدة في إعادة تصميم بالاستناد إلى العلوم السلوكية والتفكير التصميمي.كما عرض فريق عمل المختبر في الوزارة مجموعة من المشاريع التي يمكن التعاون فيها مع الجمارك، حيث تم تحديد مبادرات أساسية يمكن الانطلاق منها، بما يساهم في تحديث وتبسيط تفاعل المواطنين معها. وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على المباشرة بالعمل عليها في أقرب وقت ممكن.